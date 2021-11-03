Abbott 推出新計劃以推動醫學研究多元化及改善代表性不足群體的護理

伊利諾州雅培公園2021年11月3日 /美通社/ -- Abbott (NYSE: ABT) 今天宣佈推出一項新計劃，旨在透過新的培訓方針、教育及改善美國臨床研究基礎設施來協助建立一個更共融的臨床試驗生態系統。這項工作建基於 Abbott 對歷來在醫學研究中代表性不足的參與群體的承諾，並透過增加試驗過程中可用的創新治療選擇，以及增加對不同群體如何回應新療法的見解來改善健康。

不同種族和文化背景的人佔美國人口近 40%，而他們受心血管疾病和糖尿病等慢性病的影響不成比例。然而，由於歷史和社會上的障礙，這些群體在臨床試驗中的代表性仍然偏低，有時只佔試驗納入人數的 5%。這種差距加劇現有的健康平等挑戰，並限制患者在對抗複雜健康狀況時的選擇。

Abbott 的新計劃旨在減少獲得服務的障礙，同時建立公司在過去幾年臨床試驗中增強多元化的工作。該計劃也支持 Abbott 的 2030 年可持續發展計劃(2030 Sustainability Plan)，專注於為使用和可負擔能力進行創新，解決健康差距並消除阻礙，以支持人們過得更充實和更健康生活的目標。

Abbott 的新計劃包括：

為未來的試驗領導者提供資金和獎學金

透過與四個傳統黑人大學醫學院的新合作 - Charles R. Drew University of Medicine and Science、Howard University College of Medicine、Meharry Medical College 和 Morehouse School of Medicine，以及 National Black Nurses Association 和 National Association of Hispanic Nurses，Abbott 已撥出 500 萬美元並提供接近 300 個獎學金，在未來五年支持將領導和支援未來臨床試驗的下一代不同種族的護士、醫生和研究人員。在臨床試驗領域中增加醫生和護士的多元性也將有助提高美國各個社區臨床研究的信任。 多元化研究醫學諮詢委員會

Abbott 新成立的多元化研究醫學諮詢委員會 (MAB) 由領先的獨立醫生、試驗者和健康倡導者組成，將在代表性不足的群體和有色人種社區中減少獲取服務的障礙方面提供諮詢方法，並就 Abbott 如何繼續在選定的公司臨床試驗推動多元化納入提供反饋意見。 內部專項資金旨在改善獲得 Abbott 試驗

Abbott 將投入內部資金，旨在改善 Abbott 試驗中女性及代表性不足社群參與的機會。這筆資金將為選定的 Abbott 試驗、新的研究員培訓機會和試驗組件提供額外的試驗地點，以消除在需要時參與試驗的障礙，例如交通門票和口譯員。 號召業界作出改變

Abbott 將號召患者權益維護者、行業專家、試驗者和多元化的醫生思想領袖，合力開發和發佈一個開源觀點，以強調在整個健康技術行業中增加臨床試驗多元性的關鍵經驗。

Abbott 總裁兼行政總裁 Robert B. Ford 表示：「最好的保健品是可以幫助大多數人的產品，可以帶來最大成效。作為一個行業，我們需要樹立新的標準，以確保我們的臨床試驗仍能代表我們的產品旨在幫助的人。我們希望繼續打破參與臨床試驗的現有和新興障礙，以便我們可以幫助更多人更易獲得有潛力改變生活的更多療法。」

臨床研究：未來創新臨床試驗的基礎

臨床研究是了解新醫療儀器、診斷測試、醫藥和療法如何影響人類患者健康的最有效方式。他們也代表潛在機會，以治療無法回應傳統療法的複雜病情的患者。

改善不同群體在臨床試驗中的代表性，對於減少健康差異和加深了解下一代醫護療法對所有群體的影響至關重要。然而，根據美國食品藥品監督管理局 (FDA)，不同種族和文化背景的人以及女性在臨床試驗中的代表性仍然不足。

在許多社區中，根據以往的臨床試驗，數個障礙仍然阻礙取得臨床試驗的服務，包括無法前往試驗地點、對試驗過程缺乏清晰的了解、患者與醫生之間缺乏信任和語言障礙。此外，由不同研究員領導的試驗地點不足，而代表不同社區的研究護士和研究協調員亦出現不足，這些都加劇了增加臨床研究人數的挑戰。

美國心臟病學院院士、心臟病專家、Morehouse School of Medicine 醫學副教授，兼 Abbott 新成立的多元化研究醫學諮詢委員會成員 Melvin Echols 醫學博士表示：「對於考慮參加臨床試驗的人來說，有一位貌似他們、說同一種語言、了解他們和社區需求的醫生或護士是非常重要。Abbott 有能力善用其支持有色人種社區試驗的經驗並開發平台以擴大尖端療法的使用，可真正改變更多患者的護理連續性。」

為提供更多的健康機會和公平而進行創新

Abbott 推動醫學研究多元化的工作是公司為使健康服務更易獲得和負擔進行創新的例子，這也是 Abbott 推出 2030 年可持續發展計劃的關鍵優先事項。 這項工作的一個重要部分是促進健康平等，與公司服務的社區並肩合作以解決健康差距，並消除防止人們度過健康生活的障礙。

為了實現成果，Abbott 已為業務制定長期目標，並將使護理服務更易獲得成為社區合作夥伴關係的一個關鍵原則。這包括率先推出未來安康社區 (Future Well Communities) 計劃，旨在消除社會障礙改善糖尿病護理，加強美國糖尿病學會 (American Diabetes Association) 的即時健康平等 (Health Equity Now) 計劃和 Easterseals 的黑人兒童基金 (Black Child Fund) 贊助工作、與美國心臟學會合作透過芝加哥和奧斯丁的本地計劃應對高血壓，以及在明尼蘇達州和芝加哥達成的新社區合作夥伴關係。公司最近還宣佈為期三年的合作夥伴關係，成為皇家馬德里基金會 (Real Madrid Foundation) 的全球合作夥伴，旨在為全球高危兒童提供健康和營養教育，以及營養不良的識別和預防知識。

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關於 Abbott：

Abbott 是全球醫護領導者，致力協助人們在生活的各個階段度過更充實的生活。我們改變生命的技術產品組合涵蓋醫護領域的不同範疇，在診斷、醫療儀器、營養和列出品牌的通用藥物方面具備領先的業務和產品。我們有 109,000 名同事，在 160 多個國家／地區為人們提供服務。

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