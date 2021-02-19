Absen делает совещания и презентации лучше благодаря новому дисплею Absenicon 3.0
Feb 19, 2021, 21:53 ET
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 20 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Absen (SZSE: 300389) продолжает повышать качество видеотрансляции при проведении совещаний и презентаций благодаря своему новому дисплею Absenicon 3.0. Новое устройство модели Absenicon 3.0 представляет собой универсальный светодиодный дисплей для трансляции конференций, совещаний и презентаций. Новая усовершенствованная версия идеально подходит для отображения визуальной информации в высокотехнологичных конференц-залах, лекториях и аудиториях коммерческих, правительственных, образовательных и других учреждений, где для эффективного взаимодействия сторон требуется обеспечить визуальный ряд на самом высоком уровне.
Благодаря 5-миллиметровой рамке и малой глубине экрана (28,5 мм) модель Absenicon 3.0 отличается изящным дизайном и впечатляющим соотношением размеров дисплея и корпуса (94%), отображая широкоформатные изображения в превосходном качестве практически без рамок.
Уровень яркости корректируется в диапазоне от 0 до 350 нитов, делая Absenicon 3.0 идеальным решением для открытых пространств с ярким освещением. Цветовой охват на уровне 110% и контрастность 5000:1 позволяют Absenicon 3.0 отображать мельчайшие детали с высокой точностью цветопередачи. Кроме того, сверхширокий угол обзора (160°) гарантирует высокую эффективность подачи информации при проведении мероприятий.
Универсальная конструкция дисплея Absenicon предусматривает полнофункциональную систему управления, функционирования и звучания, исключая необходимость в каком-либо традиционном блоке управления и видеопроцессоре. Скрытая схема подводки кабелей также вносит свой вклад в изящество конструкции экрана, обеспечивая отсутствие лишних элементов.
Благодаря новой интеллектуальной системе управления работа с дисплеем Absenicon 3.0 оказывается не сложнее просмотра обычного телевизора. Для включения и выключения экрана, переключения между каналами, настройки и регулировки яркости экрана используется пульт дистанционного управления.
Absenicon 3.0 поддерживает две операционные системы: Android 8.0 и Windows 10. С помощью QR-кодов пользователи могут передавать информацию на компьютер, смартфон или планшет, делая заметки на этих устройствах во время сеанса конференц-связи. Устройство Absenicon 3.0 способно транслировать информацию на четыре экрана одновременно, отображая различные творческие идеи в одно и то же время.
Установка Absenicon осуществляется двумя техническими специалистами всего за два часа в двух вариантах (настенном и мобильным). Дисплей Absenicon 3.0 обслуживается с лицевой стороны, а извлечение любого модуля производится за пару секунд с помощью специального инструмента, что упрощает процесс монтажа и технического обслуживания.
Для получения более подробной информации обращайтесь по адресу: [email protected].
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1441111/1.jpg
SOURCE Absen.com
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