Absen jeszcze bardziej poprawia jakość spotkań i prezentacji dzięki nowemu Absenicon 3.0

SHENZHEN, Chiny, 19 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Absen (SZSE: 300389) jeszcze bardziej poprawia jakość spotkań i prezentacji dzięki nowemu Absenicon 3.0. Nowy Absenicon 3.0 to kompleksowy ekran LED do obsługi spotkań i prezentacji. Nowa, udoskonalona wersja została opracowana jako idealne rozwiązanie wizualne z myślą o luksusowych salach konferencyjnych, wykładowych i aulach w obiektach biznesowych, rządowych, edukacyjnych i innych wnętrzach, w których potrzebny jest niezawodny i elegancko wyglądający monitor do skutecznej komunikacji.