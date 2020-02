ACC Art Books präsentiert das buch „Cognac LOUIS XIII The Thesaurus"

INTERWEAVING FACT AND FICTION (EIN GEFLECHT AUS FAKTEN UND FIKTION) DAS IMMERSIVE KUNSTBUCH ZU EHREN DES COGNACS LOUIS XIII IST AB APRIL 2020 ERHÄLTLICH

WOODBRIDGE, England, 25. Februar 2020 /PRNewswire/ -- ACC Art Books, der britische Herausgeber von Geschichten in Zusammenhang mit zahlreichen Luxusmarken stellt den Cognac LOUIS XIII vor. The Thesaurus ist ein Kunstbuch, das seine Leser in die Welt eines der edelsten Cognacs weltweit eintauchen lässt.

Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8688851-acc-art-books-louis-xiii-cognac-thesaurus/