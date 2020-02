ACC Art Books Apresenta «LOUIS XIII Cognac: The Thesaurus»

«LOUIS XIII COGNAC THE THESAURUS» ESTÁ DIVIDIDO EM 13 CAPÍTULOS, CADA UM DIVIDIDO EM 2 EPISÓDIOS: UM «FILME», UM DOCUMENTÁRIO.

Cada um capta um momento fundamental na vida deste destilado. O livro abrange passado, presente e futuro de LOUIS XIII, do século XVI ao século XXII. Estão presentes contos de ficção, inspirados por acontecimentos reais em conjunto com histórias futuristas especulativas, intercaladas com notícias autênticas e entrevistas, ilustrações originais e fotografias cativantes.

NÃO TEM COMEÇO, MEIO OU FIM.

Ignorando instrumentos de narração convencionais, este livro de arte promete uma experiência imersiva que reflete o ciclo perpétuo do tempo, celebrando a história e o mistério do legado de LOUIS XIII de uma maneira nunca vista.

O tempo no Thesaurus está misturado, trocado e moldado de modos surpreendentes e as técnicas convencionais da narração são ignoradas, pois a narrativa salta de um século para outro e volta atrás novamente. Esta obra de arte imersiva oferece aos leitores um presente excepcional, lhes permitindo analisar profundamente as origens distantes da Maison. As histórias envolventes apresentam personagens e situações, ambas reais e inventadas, intercaladas com documentos autênticos e apoiadas por ilustrações originais e uma fotografia elegante.

LOUIS XIII COGNAC: THE THESAURUS

Preço de venda: £150

Disponível em livrarias selecionadas pelo mundo e na Amazon, a partir de abril de 2020

Autor: Farid Chenoune

Editora: Karen Howes

Criador e produtor: Hervé Landry

Editor: ACC Art Books

Nº de ISBN 9781851499014

Sobre a ACC Art Books

ACC Art Books: lindos livros sobre artes criativas, misturando mais de 50 anos de tradição com o melhor do design e da arte contemporânea. ACC Art Books é líder na publicação e distribuição de artes. Nossa comunidade alcança o mundo todo e coleta o melhor em publicações ilustradas em um só lugar.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1091161/LOUIS_XIII_Cognac_The_Thesaurus.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1091163/LOUIS_XIII_Cognac_The_Thesaurus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1091167/ACC_Art_Books_Logo.jpg

Contato de Imprensa: Eleanor.fuller@accartbooks.com

FONTE ACC ART BOOKS LTD.

SOURCE ACC ART BOOKS LTD.