Accruent лидирует в гонке "Race to the Cloud" с выпуском Meridian Cloud for Life Sciences

Эта высокозащищенная и проверенная на экспертном уровне СЭД, доступная в форме SaaS, способствует продвижению организаций медико-биологической отрасли к облачной среде, стимулируя внедрение революционных нововведений и усовершенствований.

ОСТИН (шт. Техас), 28 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Accruent, являющаяся ведущим поставщиком комплексных решений для управления антропогенной средой, сегодня объявила о выпуске Meridian Cloud for Life Sciences — подтвержденной испытаниями облачной версии своей системы электронного документооборота (СЭД) Meridian, уже используемой в настоящее время восемью из десяти ведущих фармацевтических компаний мира.

Крупнейшие фармацевтические компании, такие как Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna, меняют мир с помощью таких революционных новаций, как беспрецедентный выпуск вакцин в этом году, и возможность осуществления таких мероприятий обеспечивается только благодаря высококлассным фармацевтическим производствам при поддержке таких систем как Meridian. Эта последняя новинка предоставит лидерам отрасли дополнительные возможности для внедрения изменений, помогая им преодолевать такие препятствия, требующие финансовых и временных затрат, как остановка производств, дорогостоящие процессы валидации, проблемы с распределением и пр.

«Ключ к успешному будущему находится в облачных технологиях — особенно для таких критически важных инструментальных средств, как СЭД, и все крупнейшие и наиболее дальновидные организации уже переходят на такие технологии быстрыми темпами, — заявил старший вице-президент по внешнеэкономической деятельности компании Accruent Эндрю Шафер (Andrew Schafer). — Пандемия выдвинула на передний план важность наличия полноценных возможностей СЭД для организаций медико-биологического сектора, где этой системе принадлежит одна из ключевых ролей в поддержании работоспособности, управлении производственно-сбытовыми цепями, а также обеспечении безотказного функционирования производственных объектов и надлежащей производительности труда. Пандемия также высветила недостатки локальных систем и проблемы, связанные с попытками дистанционного управления ими. Система Meridian Cloud for Life Sciences прокладывает этот путь к облаку, обеспечивая в то же время лучшую функциональность СЭД и ее удобство для пользователей».

Организации, переходящие на систему Meridian Cloud for Life Sciences, получат следующие выгоды:

Упрощенная аттестация, валидация и ревизия системы.

Пониженный риск и затраты на обеспечение качества, что способствует сокращению расходов и достижению максимальной рентабельности инвестиций.

Поддержка взаимодействия в целях достижения высочайших технических и производственных результатов при использовании облачных технологий.

Регулярное предоставление подтвержденных усовершенствований системы.

Снижение нагрузки на ИТ-специалистов, связанной с текущим обслуживанием и поддержкой.

Эти преимущества достигаются за счет возможностей электронного управления документооборотом в облачной системе и полноценных возможностей валидации как услуги, обеспечивающих неизменное соответствие требованиям раздела 21 Свода федеральных нормативных актов (CFR), текущей надлежащей производственной практики (cGMP), приложения 11 к Правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP) и других основополагающих нормативных документов. Эти возможности будут играть решающую роль по мере усложнения норм соответствия.

Президент компании Accruent Энди Руз (Andy Ruse) добавляет: «Быстрая цифровая трансформация требований СЭД к облачным средам подкрепляется непревзойденными знаниями и опытом компании Accruent в области валидации, а также уникальным объединенным комплексом решений для управления антропогенной средой — помогающими организациям создавать взаимосвязанные экосистемы, управляемые данными. И это только начало».

Примите участие в нашем 30-минутном вебинаре, чтобы узнать больше о системе Meridian Cloud for Life Sciences.

Информация о компании Accruent

accruent.com, @accruentllc

Компания Accruent является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных решений для антропогенной среды, охватывающих объекты недвижимости, физические и цифровые активы, а также интегрированные технологические системы, обеспечивающие их взаимодействие и управление. Компания Accruent продолжает формировать ожидания в отношении того, как организации могут использовать данные для преобразования методов управления своими объектами и активами. Имея свои крупные представительства в Остине, Новом Орлеане, Лондоне и Амстердаме, компания Accruent обслуживает более 10 тысяч клиентов, осуществляющих свою деятельность в самых различных областях более чем в 150 странах мира.

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