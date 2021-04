Accruent na czele „wyścigu do chmury" po uruchomieniu systemu Meridian Cloud for Life Sciences

Ten bardzo bezpieczny i poddany fachowej walidacji system elektronicznego zarządzania dokumentami EDMS SaaS (oprogramowanie jako usługa) przyspiesza działalność organizacji zajmujących się naukami przyrodniczymi dążącymi do zwiększenia wykorzystania technologii chmury, umożliwiający im opracowanie przełomowych innowacyjnych rozwiązań i ulepszeń do ostatniego etapu ich wprowadzenia.

AUSTIN, Teksas, 28 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Accruent, czołowy dostawca rozwiązań służących zarządzaniem środowiskiem zbudowanym, ogłosił uruchomienie Meridian Cloud for Life Sciences (Chmury Meridian na potrzeby nauk przyrodniczych), opartej na technologii chmury i poddanej walidacji wersji systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EDMS), Meridian, z którego korzysta obecnie 8 na 10 największych międzynarodowych firm farmaceutycznych.

Największe przedsiębiorstwa farmaceutyczne, jak Johnson & Johnson, Pfizer i Moderna, zmieniają świat poprzez wdrażanie przełomowych innowacji, na przykład poprzez tegoroczne bezprecedensowe wprowadzenie na rynek szczepionek, a te działania były możliwe dzięki najwyższej klasy działalności produkcyjnej wspieranej przez systemy jak Meridian. Ta najnowsza innowacja jeszcze bardziej umocni największych graczy w branży we wprowadzaniu zmian, pomagając im pokonać kosztowne i czasochłonne przeszkody, w tym zamknięcie zakładu, kosztowne procedury walidacji, obawy związane z dystrybucją i wiele innych.

„Przyszłość leży w technologii chmury - w szczególności w zakresie narzędzi odgrywających kluczową rolę w realizacji misji, jak EDMS - przy czym wszystkie największe i myślące perspektywicznie organizacje już przyspieszają transformację - powiedział Andrew Schafer, starszy wiceprezes ds. sprzedaży międzynarodowej, Accruent. - Pandemia uwypukliła wagę ogromnych możliwości systemów EDMS w dziedzinie nauk przyrodniczych, ponieważ systemy te odgrywają kluczową rolę we wsparciu utrzymania produkcji, zarządzaniu łańcuchem dostaw, braku przestojów w produkcji i wydajności pracy. Pandemia również uwidoczniła słabości systemów znajdujących się w jednej lokalizacji i wyzwania związane z próbą zarządzania nimi zdalnie. System Meridian Cloud for Life Sciences zapewnia tę ścieżkę do zastosowania technologii chmury, równocześnie dostarczając najlepsze funkcje systemu EDMS i wrażenia płynące z jego stosowania.

Organizacje, które zdecydują się przejść na system Meridian Cloud for Life Sciences zyskają korzyści płynące z:

uproszczonej kwalifikacji, walidacji i kontroli systemu,

niższego ryzyka i kosztów zapewnienia jakości, co obniża wydatki i maksymalizuje zwrot z inwestycji,

współpracy na rzecz doskonałości działań inżynieryjnych i produkcji w chmurze,

nieprzerwanego udoskonalania systemu podlegającego walidacji,

mniejszego obciążenia zadaniami w zakresie IT, poprzez zapewnienie bieżącego utrzymania i wsparcia.

Korzyści te można uzyskać dzięki opartemu na technologii chmury systemowi elektronicznego zarządzania dokumentami i niezawodnej funkcji walidacji jako usługa, która umożliwia zachowanie zgodności z przepisami Tytułu 21 CFR (Kodeks przepisów federalnych), cGMP (Dobre praktyki wytwarzania - USA), Załącznika 11 GMP (Dobre praktyki wytwarzania - UE) i innych kluczowych regulacji. Funkcje te będą bardzo ważne ponieważ regulacje dotyczące zgodności stają się coraz bardziej złożone.

Prezes Accruent, Andy Ruse, dodał: „Dynamiczna transformacja cyfrowa systemów EDMS w chmurze oparta jest na jedynej w swoim rodzaju specjalistycznej wiedzy Accruent w zakresie walidacji i unikatowym połączonym pakiecie rozwiązań wspierających zarządzanie środowiskiem zbudowanym - pomagając organizacjom w tworzeniu połączonych ekosystemów danych. A to jest dopiero początek".

