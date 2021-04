Spoločnosť Acruent vedie „závody v oblasti cloudu" uvedením cloudu Meridian for Life Sciences

Tento vysoko bezpečný a odborne overený server SaaS EDMS poháňa organizácie pôsobiace v oblasti životných vied na cloud, čím uľahčuje priekopnícke inovácie a vylepšenia ich základných zameraní.

AUSTIN, Texas, 29. apríla 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Accruent, popredný poskytovateľ riešení pre správu prostredia, dnes oznámila uvedenie Meridian Cloud for Life Sciences, overenej cloudovej verzie svojho systému správy elektronických dokumentov (EDMS) Meridian, ktorý už dnes používa 8 z 10 najlepších farmaceutických spoločností na svete.

Najlepšie farmaceutické spoločnosti - ako Johnson & Johnson, Pfizer a Moderna - menia svet s prelomovými inováciami, ako je napríklad tohtoročný bezprecedentný vývoj vakcín, a tieto snahy sú možné len vďaka špičkovým výrobným operáciám podporovaným systémami ako Meridian. Táto najnovšia inovácia ďalej posilní vedúce postavenie v priemysle pri uskutočňovaní zmien, ktoré im pomôžu prekonať nákladné a časovo náročné prekážky, ako sú odstavenie závodov, nákladné procesy validácie, problémy s distribúciou a ďalšie.

„Budúcnosť je v cloude - najmä v prípade najdôležitejších nástrojov, ako je EDMS - a všetky najväčšie a najpokrokovejšie organizácie už tento prechod rýchlo uskutočňujú," hovorí Andrew Schafer, hlavný viceprezident pre medzinárodný predaj v spoločnosti Accruent. „Pandémia priniesla do popredia kritiku robustnej schopnosti EDMS pre životné vedy, pričom EDMS zohráva kľúčovú úlohu pri podpore údržby, riadenia dodávateľského reťazca, prevádzkyschopnosti výroby a dosahovania efektivity práce. Pandémia tiež zdôraznila slabé stránky lokálnych služieb a výzvy týkajúce sa pokusu o ich vzdialenú správu. Meridian Cloud for Life Sciences poskytuje toto presmerovanie do cloudu a poskytuje najlepšiu funkčnosť a skúsenosti s EDMS. "

Organizácie, ktoré prejdú na Meridian Cloud for Life Sciences, budú mať nasledujúce výhody:

Zjednodušená kvalifikácia systému, validácia a audity.

Nižšie riziko a náklady na kvalitu, čo znižuje náklady a maximalizuje návratnosť investícií.

Podporovaná spolupráca pre vynikajúce inžinierstvo a výrobu v cloude.

Nepretržité dodávanie vylepšených overených systémov.

Nižšie zaťaženie IT pri neustálej údržbe a podpore.

Tieto výhody je možné dosiahnuť vďaka cloudovým možnostiam správy elektronických dokumentov a robustným funkciám validácie ako služby (validation-as-a-service features), ktoré umožňujú nepretržitý súlad s Title 21 CFR, cGMP, GMP Annex 11 a ďalšími kľúčovými predpismi. Tieto funkcie budú rozhodujúce, pretože dodržiavanie predpisov sa bude stále komplikovať.

Prezident spoločnosti Accruent Andy Ruse dodáva: „Rýchlu digitálnu transformáciu požiadaviek EDMS na cloud podporuje jedinečná expertíza spoločnosti Accruent na overovanie a jedinečná prepojená sada riešení pre správu vytvoreného prostredia - pomáha organizáciám vytvárať vzájomne prepojené dáta - riadené ekosystémy. A to je len začiatok. "

O spoločnosti Accruent

Accruent je popredný svetový poskytovateľ inteligentných riešení pre postavené prostredia – kam patria nehnuteľnosti, fyzické a digitálne aktíva a integrované technologické systémy, ktoré ich spájajú a riadia. Spoločnosť Accruent naďalej stanovuje nové očakávania týkajúce sa spôsobu, akým môžu organizácie používať dáta na transformáciu spôsobu, akým spravujú svoje zariadenia a aktíva. Vďaka hlavným kanceláriám v Austine, New Orleans, Londýne a Amsterdame obsluhuje Accruent viac ako 10 000 zákazníkom v širokom spektre priemyselných odvetví vo viac ako 150 krajinách po celom svete.

