Accu-Chek Guide e Accu-Chek Active estão entre mais vendidos nas farmácias

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Accu-Chek Guide e o Accu-Chek Active, glicosímetros da Roche Diabetes, apareceram entre os cinco produtos mais vendidos nas farmácias do país na categoria Cuidado Adulto, do prêmio Parceiros do Ano da Abrafarma – Associação Brasileira de Rede de Farmácias e Drogarias. Os dispositivos são usados para medir a concentração de glicose no sangue.

Em sua oitava edição, o prêmio valorizou e reconheceu o compromisso da indústria em aperfeiçoar o nível de serviço com o varejo, em 15 categorias. "Estar entre os produtos para cuidado adulto mais vendidos do país mostra a confiança dos brasileiros em nossa marca. Esse reconhecimento é resultado do trabalho da Roche Diabetes em oferecer produtos que ajudem os pacientes com diabetes a administrar melhor a doença e, assim, ter uma qualidade de vida melhor", afirma Rafael Alves, gerente de produto da empresa. Ainda de acordo com o executivo, o reconhecimento de um produto tão novo como o Accu-Chek Guide, disponível há menos de um ano mercado nacional, reforça a credibilidade da marca.

O diabetes é causado pela má absorção ou falta de insulina, hormônio que promove o aproveitamento da glicose como energia no corpo humano. "Vale ressaltar que 89% das pessoas com diabetes estão com os níveis de glicose descontrolados. Por isso a importância de oferecer alternativas que auxiliem na rotina desses pacientes para que possam viver com menos preocupação", conclui Rafael.

