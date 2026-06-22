adidas et GLO Brands B.V. lancent ADIDAS PRO WORK, une nouvelle gamme de chaussures de sécurité alliant performance, protection et style pour les chantiers modernes

adidas et GLO Brands B.V. dévoilent leur collection de chaussures de sécurité, marquant ainsi l'entrée d'adidas sur le marché des équipements de protection individuelle [EPI].

Cette première collection apporte le style moderne d' 'adidas sur les chantiers grâce à une gamme complète, comprenant notamment des modèles spécialement conçus pour les femmes, adaptés à diverses conditions de travail.

La collection ADIDAS PRO WORK sera disponible à partir du mois d'août chez certains revendeurs à travers l'Europe.

HERZOGENAURACH, Allemagne, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- adidas et GLO Brands dévoilent ADIDAS PRO WORK, une nouvelle gamme de chaussures de sécurité conçue pour répondre aux besoins en constante évolution des travailleurs de divers secteurs, notamment la logistique, l'industrie manufacturière et les transports, en alliant l'ADN sportif emblématique d'adidas à une protection certifiée et à des performances ergonomiques.

Conçu pour les travailleurs d'aujourd'hui

ADIDAS PRO WORK PRODUCT REVEAL RANGE ADIDAS PRO WORK PRODUCT REVEAL RANGE

Aujourd'hui, les travailleurs attendent de plus en plus des chaussures de sécurité qu'elles offrent bien plus qu'une simple protection ; ils recherchent des modèles alliant confort, durabilité et esthétique moderne. ADIDAS PRO WORK répond à cette demande en transposant les principes de conception et de performance issus du monde du sport dans les environnements professionnels.

« Nous avons écouté les travailleurs qui portent déjà des produits adidas en dehors du travail, et nous avons mis au point une collection complète de chaussures de sécurité certifiées, afin qu'ils puissent apporter le même style et la même personnalité sur leur lieu de travail », a déclaré Lauren Mooney, directrice générale de GLO.

ADIDAS PRO WORK tient compte de la diversité des travailleurs dans les secteurs où le port d'EPI est obligatoire : La collection comprend deux modèles pour femmes, spécialement conçus pour s'adapter à la morphologie du pied féminin, afin d'offrir un maintien optimal et un chaussant précis.

Allier la force de la marque et l'expertise technique

Les chaussures de sécurité ADIDAS PRO WORK sont conçues pour les travailleurs évoluant aussi bien dans des environnements contrôlés et prévisibles que sur des surfaces mixtes, dans des conditions humides ou sèches. Cette première collection intègre des technologies spécialement conçues pour offrir confort, protection et performance tout au long de la journée de travail.

Au cœur de cette philosophie de conception se trouve la reconnaissance de la marque à 360 degrés. Les trois bandes emblématiques d'adidas ont été intégrées afin que la chaussure reste reconnaissable sous tous les angles, que ce soit en montant à l'échelle, à genoux ou accroupi.

Les chaussures ADIDAS PRO WORK sont certifiées ESD et ne contiennent pas de métal, ce qui rend cette collection adaptée aux environnements sensibles. Sa conception légère, qui comprend une semelle intérieure anti-perforation en textile, un embout en fibre de verre et une semelle intermédiaire en EVA amortissante, contribue à réduire la fatigue lors des longues journées de travail. Certains modèles sont équipés d'un système d'équilibrage de la pression qui amortit le milieu du pied et soulage la pression lors d'une position à genoux ou accroupie prolongée.

La collection de chaussures de sécurité ADIDAS PRO WORK sera disponible à partir du mois d'août auprès de détaillants et de distributeurs sélectionnés sur les marchés européens, à des prix allant de 100 à 150 €.

NOTES AUX RÉDACTEURS

À propos d'adidas

adidas est un leader mondial dans le secteur des articles de sport. Basée à Herzogenaurach, en Allemagne, l'entreprise emploie environ 65 000 personnes à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 24,8 milliards d'euros en 2025.

À propos de GLO

GLO, une division de Bunzl plc, a pour vocation de fournir des équipements de protection individuelle (EPI) et des solutions de sécurité de haute qualité aux marchés mondiaux. S'appuyant sur une expertise approfondie du secteur et un solide réseau de distribution, GLO veille à ce que des produits innovants et conformes aux réglementations parviennent aux entreprises de manière efficace et responsable.

À propos de Bunzl

Bunzl plc, spécialiste de la distribution B2B coté au FTSE et ayant réalisé un chiffre d'affaires de 11,8 milliards de livres sterling en 2024, fournit des produits et des solutions essentiels à des entreprises issues de nombreux secteurs. En accordant une importance particulière à la sécurité, à la conformité et à l'excellence de la chaîne d'approvisionnement, Bunzl accompagne ses clients en leur proposant des services fiables en matière d'approvisionnement, de logistique et de valeur ajoutée.

Remarques juridiques :

Titulaire de la licence de garantie

Nous avons effectué des recherches de disponibilité des marques et vérifié l'absence de droits de tiers, au moins aux États-Unis, dans tous les pays de l'Union européenne, en Chine et au Japon, pour l'ensemble des noms de modèles, accroches, slogans ou autres textes proposés pour être utilisés dans les supports de campagne.

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