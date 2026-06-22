-adidas y GLO Brands B.V. presentan ADIDAS PRO WORK, una nueva gama de calzado de seguridad que combina rendimiento, protección y estilo para el entorno laboral moderno

adidas y GLO Brands B.V. presenta su colección de calzado de seguridad, marcando la incursión de adidas en el sector de los Equipos de Protección Individual (EPI).

La primera entrega ofrece el estilo moderno de adidas para el entorno laboral a través de una colección completa, que incluye modelos específicos para mujer, diseñados para diversas condiciones de trabajo.

ADIDAS PRO WORK estará disponible a partir de agosto en distribuidores seleccionados de toda Europa.

HERZOGENAURACH, Alemania, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- adidas y GLO Brands presentan ADIDAS PRO WORK, una nueva gama de calzado de seguridad, diseñada para satisfacer las demandas cambiantes de los trabajadores en diversos sectores, como la logística, la fabricación y el transporte, fusionando el icónico ADN deportivo de adidas con protección certificada y un rendimiento ergonómico.

Diseñada para los trabajadores modernos

ADIDAS PRO WORK PRODUCT REVEAL RANGE ADIDAS PRO WORK PRODUCT REVEAL RANGE

La fuerza laboral actual espera cada vez más calzado de seguridad que ofrezca más que protección, y busca opciones que combinen comodidad, durabilidad y una estética moderna. ADIDAS PRO WORK satisface esta demanda al incorporar principios de diseño y rendimiento inspirados en el deporte a los entornos profesionales.

"Hemos escuchado a los trabajadores que ya usan adidas fuera del trabajo y hemos lanzado una completa colección de calzado de seguridad certificado para que puedan lucir el mismo estilo y personalidad también en el lugar de trabajo", afirmó Lauren Mooney, directora general de GLO.

ADIDAS PRO WORK reconoce la diversidad de los trabajadores en las industrias donde se requiere EPI: la colección incluye dos modelos para mujer diseñados específicamente para la forma del pie femenino, para un ajuste más preciso y con mayor sujeción.

Combinando la fuerza de la marca y la experiencia técnica

El calzado de seguridad ADIDAS PRO WORK está diseñado para trabajadores que operan tanto en entornos controlados y predecibles como en superficies mixtas, húmedas o secas. Esta colección de lanzamiento integra tecnologías específicas para brindar comodidad, protección y rendimiento confiables durante toda la jornada laboral.

La filosofía de diseño se centra en el reconocimiento de marca integral. Se han incorporado las icónicas tres rayas de adidas para que el calzado sea reconocible desde cualquier ángulo, ya sea al subir escaleras, arrodillarse o ponerse en cuclillas.

El calzado ADIDAS PRO WORK cuenta con certificación ESD y no contiene metal, lo que lo hace apto para entornos sensibles. Su construcción ligera, que incluye una plantilla textil anti-perforación, puntera de fibra de vidrio y entresuela de EVA con amortiguación, ayuda a reducir la fatiga durante turnos largos. Algunos modelos incorporan Pressure Equalizer para amortiguar el mediopié y aliviar la presión al arrodillarse o ponerse en cuclillas durante periodos prolongados.

La colección de calzado de seguridad ADIDAS PRO WORK estará disponible a partir de agosto en tiendas y distribuidores seleccionados de toda Europa, con precios que oscilan entre los 100 € y los 150 €.

Acerca de adidas

adidas es líder mundial en la industria de artículos deportivos. Con sede en Herzogenaurach/Alemania, la empresa emplea a unas 65.000 personas en todo el mundo y generó unas ventas de 24.800 millones de euros en 2025.

Acerca de GLO

GLO, una unidad de negocio de Bunzl plc, se dedica a ofrecer equipos de protección individual (EPI) y soluciones de seguridad de alta calidad a los mercados globales. Gracias a su amplia experiencia en el sector y a una sólida red de distribución, GLO garantiza que los productos innovadores y que cumplen con la normativa lleguen a las empresas de forma eficiente y responsible.

Acerca de Bunzl

Bunzl plc, especialista en distribución B2B que cotiza en la bolsa FTSE y que registró ventas por valor de 11.800 millones de libras esterlinas en 2024, ofrece productos y soluciones esenciales a empresas de diversos sectores. Con un fuerte enfoque en la seguridad, el cumplimiento normativo y la excelencia en la cadena de suministro, Bunzl apoya a sus clientes con servicios fiables de aprovisionamiento, logística y valor añadido.

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