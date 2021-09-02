Адвокат украинского бизнесмена Фирташа о мифах и фактах о своем подзащитном

Лэнни Дж. Дэвис (Lanny J. Davis), адвокат украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (Dmytro Firtash), призывает президентов Байдена и Зеленского отделить «мифы» от «фактов» в отношении г-на Фирташа в ходе сегодняшней встречи в Белом доме

Г-н Дэвис опровергает ложные заявления о том, что г-н Фирташ связывался с г-ном Джулиани или кем-либо еще, чтобы помочь Дональду Трампу собрать компромат на президента Байдена.

ВАШИНГТОН, 2 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня адвокат украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Лэнни Дэвис обратился к президенту США Джо Байдену и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отделять мифы от фактов в отношении своего клиента. Встреча президентов пройдет в Белом доме уже сегодня, и г-н Дэвис в своей статье, размещенной утром в RealClearDefense, известном издании по вопросам политики в области обороны, национальной безопасности и иностранных дел, призывает их обратить внимание на собранные материалы с доказательствами невиновности его клиента. В статье г-на Дэвиса (доступна по ссылке) изложены и опровергнуты примеры ложных заявлений о г-не Фирташе, опубликованных в средствах массовой информации США и Европы.

Г-н Дэвис, адвокат и судебный юрист с 40-летним опытом работы в Вашингтоне, присоединился к защите г-на Фирташа вместе с известным бывшим американским прокурором Дэном Уэббом (Dan Webb), главой юридической фирмы Winston & Strawn.

Согласно упомянутой статье, в 2013 году, более 8 лет назад, федеральные прокуроры Чикаго предъявили г-ну Фирташу обвинение в участии в «схеме» подкупа индийских чиновников, однако никогда не утверждалось, что г-н Фирташ когда-либо давал взятки. Тем не менее, средства массовой информации США и Европы неоднократно и ложно публиковали заявления, что г-н Фирташ обвиняется во «взяточничестве», несмотря на четкие формулировки обвинительного акта. Кроме того, после проведения расследования индийские органы власти не предъявили обвинений какому-либо индийскому должностному лицу или г-ну Фирташу за участие в подобной «схеме».

В статье г-на Дэвиса прямо опровергаются опубликованные в СМИ утверждения о том, что г-н Фирташ общался либо с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, либо со своими соратниками, чтобы помочь им и бывшему президенту Трампу «собрать компромат на президента Байдена и его сына».

«Такого никогда не происходило — прямо или косвенно», — заявил г-н Дэвис.

В своей статье г-н Дэвис напомнил президенту Байдену и президенту Зеленскому, что среди множества разделяемых ими позиций отдельное место занимает «противостояние запугиванию и лжи со стороны бывшего президента Дональда Трампа». Он попросил президентов не поддерживать обвинения по ассоциации и «совершенно ложные намеки» о связи г-на Фирташа с бывшим мэром Джулиани и бывшим президентом Трампом.

«Дмитрий Фирташ невиновен, — утверждает г-н Дэвис. — Он не участвовал в схемах взяточничества, и, более того, его не следует экстрадировать в США, поскольку австрийский суд нашел доказательства того, что запрос об экстрадиции основан на «политических мотивах», недопустимых согласно договору об экстрадиции между США и Австрией».

В завершение г-Дэвис обратился к президенту Байдену и президенту Зеленскому:

«Общественное мнение должно опираться на факты... Мы надеемся, что [президенты Байден и Зеленский] не поддадутся искушению поверить в мифы и ложные намеки, так широко растиражированные СМИ и социальными сетями в качестве суррогатов для правды».

«Антиутопическая эра лжи Дональда Трампа и «альтернативных фактов» должна закончиться», — отметил в завершение г-н Дэвис,

выразив надежду на то, что однажды с г-на Фирташа будут сняты безосновательные обвинения, а его публичная поддержка «независимой и сильной Украины» — со ссылкой на ранее опубликованную статью — будет полезна президентам Байдену и Зеленскому в оказании помощи Украине в ближайшие месяцы и годы.

Ссылка на статью: https://www.realcleardefense.com/articles/2021/09/01/dmytro_firtash_is_innocent__and_he_can_help_improve_ukraine__us_relations_792531.html

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ DAVIS, GOLDBERG & GALPER PLLC, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, ОТ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ФИРТАША. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ, ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ.

Контактная информация: Алекс Лэндж (Alex Lange)

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SOURCE Lanny Davis