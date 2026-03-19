Aerolínea brasileña GOL lanza venta de pasajes para vuelos intercontinentales directos entre Brasil y Portugal"

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GOL Linhas Aéreas Inteligentes

Mar 19, 2026, 08:03 ET

SÃO PAULO, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas, que ahora inicia su fase intercontinental tras el reciente anuncio de la incorporación de cinco aviones Airbus A330-900 a su flota, abre la venta de billetes para vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro (GIG) y el Aeropuerto Humberto Delgado (LIS) de Lisboa, Portugal. Las operaciones comenzarán el 16 de septiembre de 2026 con cuatro vuelos semanales de ida y vuelta.

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GOL Linhas Aéreas Airplane
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Entre el 16 de septiembre y el 24 de octubre, los vuelos desde RIOgaleão saldrán a las 8:00 (hora local) y aterrizarán en Lisboa a las 21:40 los lunes, miércoles y sábados. Los viernes, el despegue desde Río de Janeiro será a las 8:05 y la llegada a la capital portuguesa a las 21:45. Entre el 25 de octubre de 2026 y el 27 de marzo de 2027, habrá una ligera variación en el horario: los vuelos desde Río saldrán a las 9:00 y llegarán a las 21:40 los lunes, miércoles, viernes y sábados.

Para los pasajeros que viajan de Portugal a Brasil, los vuelos saldrán de Lisboa durante la noche (a las 23:30, los lunes, miércoles y sábados) y aterrizarán en Río de Janeiro a las 5:30 de la mañana siguiente. Los viernes, los vuelos saldrán 5 minutos más tarde, desde el aeropuerto de Lisboa a las 23:35, y llegarán a RIOgaleão a las 5:35 del sábado.

Además de los vuelos de larga distancia a Lisboa anunciados, GOL también anunció el 6 de marzo la venta de vuelos directos entre el RIOgaleão, el nuevo centro de operaciones internacional de la compañía, y el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York, a partir del 8 de julio de este año con tres vuelos directos semanales. Asimismo, se prevén vuelos al Aeropuerto Internacional de París (CDG) y al Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), cuyas fechas de inauguración se anunciarán próximamente.

Los vuelos de GOL entre Río de Janeiro (GIG) y Lisboa (LIS) se operarán con aviones Airbus A330, con capacidad para aproximadamente 300 pasajeros y acceso a la clase ejecutiva INSIGNIA by GOL, que incluye kits de artículos de tocador prémium y acceso a salas VIP exclusivas en aeropuertos seleccionados. Los boletos ya están disponibles en el sitio web y la aplicación de GOL.

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