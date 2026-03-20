De Rio Straight à l'Europe : La compagnie aérienne brésilienne annonce des vols directs entre Rio de Janeiro et la France et le Portugal

SÃO PAULO, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas, la compagnie aérienne brésilienne la plus ponctuelle, a annoncé de nouveaux vols sans escale entre l'aéroport international de Rio de Janeiro (GIG) et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG) en France, et l'aéroport de Lisbonne (LIS) au Portugal. C'est la première fois que la compagnie opère des vols directs vers l'Europe depuis sa création en 2001.

GOL Linhas Aéreas Airplane

Les vols à destination de Lisbonne et de la France seront assurés par un Airbus A330, un avion à deux couloirs pouvant accueillir près de 300 passagers. Cette expansion relie GOL à deux des portes d'entrée les plus importantes d'Europe, permettant aux clients brésiliens et aux passagers du monde entier de traverser l'Atlantique avec la compagnie aérienne. Les vols vers Lisbonne seront assurés quatre fois par semaine, sur une base aller-retour, à partir du 16 septembre. Les détails des vols à destination de Paris seront annoncés prochainement.

Les passagers des vols entre Rio et l'Europe peuvent découvrir la toute nouvelle classe Business INSIGNIA de GOL, qui offre une expérience de voyage haut de gamme. Les prestations INSIGNIA comprennent des lits entièrement plats, des kits d'équipements haut de gamme et l'accès à des salons exclusifs dans une sélection d'aéroports.

GOL propose également des liaisons avec le Brésil et l'Amérique du Sud via Rio de Janeiro. L'aéroport international de RIOgaleão, l'une des principales plates-formes de la compagnie dans le pays, relie les passagers à plus de 30 destinations, dont cinq sont des liaisons internationales à travers l'Amérique latine. Ces connexions jouent un rôle essentiel dans le soutien du tourisme et des opportunités commerciales dans tout le pays.

La cuisine à bord offre une expérience unique, avec un menu conçu par le chef brésilien deux fois étoilé Felipe Bronze. Le service de trois plats pour le déjeuner et le dîner met en valeur l'approche créative de Bronze sur les techniques et les ingrédients brésiliens traditionnels.

En outre, les vols intercontinentaux de GOL, assurés par des Airbus A330, représentent une expansion significative des activités de GOLLOG, l'unité logistique de la société, qui renforce désormais sa présence avec un nouveau centre de fret pour le marché international. Avec ce nouveau modèle, GOLLOG offrira une capacité d'environ 20 tonnes dans la soute de chaque A330, avec un transport effectué sous forme palettisée, élargissant ainsi la gamme de solutions disponibles pour ses clients.

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