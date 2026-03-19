Compagnie aérienne brésilienne : GOL annonce la vente de billets pour les vols intercontinentaux directs entre le Brésil et le Portugal

SÃO PAULO, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- La compagnie aérienne brésilienne GOL Linhas Aéreas, qui entre maintenant dans sa phase intercontinentale suite à l'annonce récente de l'incorporation de cinq Airbus A330-900 dans sa flotte, ouvre la vente de billets pour les vols directs entre l'aéroport international RIOgaleão de Rio de Janeiro (GIG) et l'aéroport Humberto Delgado (LIS) à Lisbonne, au Portugal. L'exploitation débutera le 16 septembre 2026, avec quatre vols hebdomadaires aller-retour.

GOL Linhas Aéreas Airplane

Entre le 16 septembre et le 24 octobre, les départs de RIOgaleão auront lieu à 8h00 (fuseau horaire local), pour un atterrissage à Lisbonne à 9h40 les lundis, mercredis et samedis. Le vendredi, le décollage de Rio de Janeiro a lieu à 8h05 et l'arrivée dans la capitale portugaise a lieu à 21h45. Pour la période comprise entre le 25 octobre 2026 et le 27 mars 2027, le calendrier varie légèrement : Les départs de Rio auront lieu à 9h00 et les arrivées à 21h40, les lundis, mercredis, vendredis et samedis.

Pour les passagers venant du Portugal vers le Brésil, les vols partiront de Lisbonne pendant la nuit (à 23h30, les lundis, mercredis et samedis) et atterriront à Rio de Janeiro le lendemain matin à 5h30. Le vendredi, les vols partiront 5 minutes plus tard, quittant l'aéroport de Lisbonne à 23h35 et arrivant à RIOgaleão à 5h35 le samedi.

Outre les vols long-courriers vers Lisbonne, GOL a également annoncé le 6 mars la vente de vols directs entre RIOgaleão, le nouveau hub international de la compagnie, et l'aéroport international de New York (JFK), à partir du 8 juillet de cette année, à raison de trois vols directs par semaine. En outre, des vols vers l'aéroport international de Paris (CDG) et l'aéroport international d'Orlando (MCO) sont prévus, les dates d'inauguration de ces opérations devant être annoncées prochainement.

Les vols de GOL entre Rio de Janeiro (GIG) et Lisbonne (LIS) seront assurés par des Airbus A330, avec une capacité d'environ 300 passagers et l'accès à la classe affaires INSIGNIA de GOL, qui comprend des trousses d'équipement haut de gamme et l'accès à des salons exclusifs dans certains aéroports. Les billets sont désormais disponibles sur le site Internet et l'application GOL.

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