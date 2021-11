Aéroport de Frankfurt-Hahn: La procédure de transaction a commence

HAHN, Germany, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- L'administrateur judiciaire provisoire des sociétés du groupe Aéroport de Frankfurt-Hahn, Jan Markus Plathner, a chargé la société de conseil en M&A Falkensteg, dont le siège est à Düsseldorf, de chercher un ou plusieurs investisseurs pour le groupe Aéroport de Frankfurt-Hahn et ses actifs, y compris les bien immobiliers. Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, transparent et sans conditions, les actifs et biens immobiliers du groupe Aéroport de Frankfurt-Hahn doivent être vendus à un ou plusieurs investisseurs. Les investisseurs ont la possibilité d'acquérir tous les actifs, des unités à définir ou bien des actifs ou biens immobiliers isolés. L'aéroport de Frankfurt-Hahn dispose notamment de divers terrains utilisés pour l'exploitation et de surfaces supplémentaires permettant une extension, d'une piste de décollage et d'atterrissage de 3800 mètres de long et d'une autorisation d'exploitation 24 heures sur 24, qui permet des vols 365 jours par an, 24 heures sur 24.

Pour ce qui est du transport de passagers, plusieurs compagnies aériennes proposent de nombreuses liaisons. En matière de fret, il existe des liaisons par avion cargo avec le monde entier. Des halles avec une voie d'accès séparée pour les camions sont à disposition pour le service au sol du fret aérien. La demande de fret aérien à l'aéroport de Frankfurt-Hahn est en hausse constante depuis 2017. En 2020, 233'000 tonnes au total ont été expédiées. Après Francfort sur le Main, Leipzig/Halle et Cologne/Bonn, Frankfurt-Hahn se place donc en quatrième position en Allemagne, nettement avant Munich, la plaque tournante du trafic aérien. Frankfurt-Hahn est situé au cœur de l'une des plus importantes zones économiques d'Europe: la «dorsale européenne». Celle-ci s'étend à travers l'Europe de Marseille à Londres en passant par la Suisse, l'ouest de l'Allemagne et le Benelux.

Dans le cadre de la procédure, Falkensteg va s'adresser à un large marché. Des investisseurs nationaux et internationaux seront contactés dans le cadre d'un appel d'offres public et recevront des informations sur l'aéroport de Frankfurt-Hahn via une chambre de données spécifique.

Les manifestations d'intérêt pour une participation au processus de vente doivent être adressées sous forme écrite à Falkensteg exclusivement avant le 20 décembre 2021, 10h00 GMT au plus tard:

Falkensteg Corporate Finance GmbH

à l'attention de Jonas Eckhardt (Partner)

Knöbelstraße 2

D-80538 München

Téléphone: +49 89 614 24 26 1

Fax: + 49 89 614 24 26 99

e-mail: [email protected]

De plus amples informations sont à disposition sur:

allemand: https://falkensteg.com/airport-frankfurt-hahn/

anglais: https://falkensteg.com/en/airport-frankfurt-hahn/

Aéroport de Frankfurt-Hahn, le 24 novembre 2021

Contact presse ( administrateur judiciaire provisoire J.M.Plathner)

Cord Schellenber

Téléphone +49 40 593 50 500

[email protected]

SOURCE Frankfurt-Hahn Airport Group