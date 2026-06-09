Aignostics s'associe au Pancreatic Cancer Action Network pour faire avancer la recherche sur le cancer du pancréas

Cette collaboration permettra d'appliquer l'intelligence artificielle d'Aignostics à l'ensemble de données multimodales du PanCAN sur le cancer du pancréas, et de rendre les résultats largement accessibles aux chercheurs universitaires et en sciences de la vie.

LOS ANGELES et BERLIN et NEW YORK, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Aignostics annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec le Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) pour générer et partager des données de profilage spatial pour l'un des ensembles de données sur le cancer du pancréas les plus complets à ce jour.

Dans le cadre de cette collaboration, Aignostics analysera les images de pathologie dans la plateforme des données SPARK du PanCAN en s'appuyant sur Atlas H&E-TME, l'application d'Aignostics optimisée par l'IA pour un profilage spatial complet. Alimenté par le modèle de base de pathologie de pointe d'Aignostics, Atlas H&E-TME effectue le contrôle de la qualité des tissus, la classification des cellules et la segmentation des tissus, générant plus de 4 500 lectures quantitatives par image. Les résultats seront largement accessibles : les chercheurs universitaires pourront y accéder gratuitement par l'intermédiaire de SPARK, ainsi qu'aux données moléculaires, cliniques et d'imagerie de plus de 1 400 patients atteints de cancer du pancréas, tandis que les entreprises du secteur des sciences de la vie pourront obtenir des licences pour une utilisation commerciale.

Le cancer du pancréas reste l'un des cancers les plus difficiles à traiter. Les résultats n'ont été améliorés que modestement au cours des dernières décennies, en partie parce que la biologie profondément immunosuppressive de la maladie a limité le succès des nouvelles thérapies. En superposant l'Atlas H&E-TME au riche ensemble de données multimodales de PanCAN, le partenariat vise à donner aux chercheurs de nouveaux outils puissants pour décoder cette biologie et améliorer les résultats pour les patients.

« Le PanCAN a construit quelque chose de vraiment rare avec SPARK, et nous sommes fiers de contribuer à le rendre encore plus puissant pour les chercheurs », déclare Viktor Matyas, CEO d'Aignostics. « L'élargissement de l'accès à des données de profilage spatial de haute qualité, que ce soit par le biais de partenariats comme celui-ci ou d'initiatives comme OpenTME, est au cœur de notre mission qui consiste à transformer des données pathologiques complexes en informations exploitables pour les patients. »

« Nous nous sommes engagés à rendre les données de haute qualité sur le cancer du pancréas plus accessibles et plus utiles pour les chercheurs », souligne Sudheer Doss, PhD, directeur commercial et responsable de la santé des patients du PanCAN. « Cette collaboration apporte de puissants outils d'IA à l'ensemble de données SPARK du PanCAN, transformant des données complexes en connaissances biologiques qui peuvent aider à améliorer les résultats pour les patients. En ajoutant des informations spatiales à cet ensemble de données multimodales, nous pouvons mieux comprendre comment les tumeurs se développent et interagissent avec leur environnement, ce qui peut conduire à de nouvelles découvertes sur la maladie. »

À propos d'Aignostics

Aignostics est une société d'intelligence artificielle qui transforme les données pathologiques complexes en informations transformatrices. En combinant un accès exclusif à des données cliniques multimodales, des technologies de pointe et une science rigoureuse, Aignostics développe des produits et des services de premier ordre pour la prochaine génération de médecine de précision. En collaborant avec ses partenaires biopharmaceutiques, Aignostics contribue à la découverte de médicaments, à la recherche translationnelle, aux essais cliniques et au développement de CDx. Atlas H&E-TME, l'application en libre-service d'Aignostics pour le profilage complet du microenvironnement tumoral dans les images H&E à une résolution unicellulaire, est disponible pour les partenaires biopharmaceutiques et les chercheurs universitaires. Par l'entremise d'Atlas for Academics, Aignostics propose OpenTME, un ensemble de données en libre accès de résultats spatiaux précalculés de TME, ainsi qu'un programme d'accès à la recherche qui permet aux chercheurs universitaires admissibles de traiter gratuitement leurs propres lames H&E. Créée en 2020, Aignostics est une spin-off de la Charité Berlin et dispose de capacités opérationnelles à Berlin et à New York.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aignostics.com

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À propos du Pancreatic Cancer Action Network

Le Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) est la principale organisation chargée de faire avancer la lutte contre le cancer du pancréas. Nous unissons la communauté du cancer du pancréas et repoussons toutes les limites pour créer un monde où la survie est une attente et non une exception. Le PanCAN donne aux patients et aux soignants les ressources et les connaissances dont ils ont besoin pour promouvoir les soins qu'ils méritent. Nous sommes les premiers à mettre en place une stratégie de détection précoce du cancer du pancréas et à révolutionner le développement de traitements avancés et personnalisés. Nous construisons et mobilisons le secteur du cancer du pancréas afin d'assurer de meilleurs résultats pour toutes les personnes qui sont confrontées au cancer du pancréas aujourd'hui et pour toutes celles qui lutteront contre cette maladie demain.

Pour plus d'informations ou pour accéder à SPARK, veuillez consulter https://pancan.org/spark/data-access-request, ou envoyer un courriel à [email protected].

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