Aignostics se asocia con la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas para impulsar la investigación

Esta colaboración aplicará la tecnología de IA de Aignostics al conjunto de datos multimodales sobre cáncer de páncreas de PanCAN, y los resultados estarán ampliamente disponibles tanto para investigadores académicos como para investigadores de ciencias de la vida

LOS ÁNGELES y BERLÍN y NUEVA YORK, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Aignostics ha dado a conocer hoy una nueva colaboración con la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas (PanCAN) para generar y compartir resultados de perfiles espaciales para uno de los conjuntos de datos sobre cáncer de páncreas más completos recopilados hasta la fecha.

Mediante esta colaboración, Aignostics analizará imágenes patológicas en la plataforma de datos SPARK de PanCAN utilizando Atlas H&E-TME, la aplicación de Aignostics basada en IA para la elaboración de perfiles espaciales completos. Impulsada por el modelo de base patológica de vanguardia de Aignostics, Atlas H&E-TME realiza el control de calidad del tejido, la clasificación celular y la segmentación de tejidos, generando más de 4.500 lecturas cuantitativas por imagen. Los resultados estarán ampliamente disponibles: los investigadores académicos podrán acceder a ellos sin coste alguno a través de SPARK, junto con datos moleculares, clínicos y de imagen de más de 1.400 pacientes con cáncer de páncreas, mientras que las empresas de ciencias de la vida podrán obtener licencias para su uso comercial.

El cáncer de páncreas sigue siendo uno de los más difíciles de tratar. Los resultados solo han conseguido mejorar modestamente en las últimas décadas, en parte debido a que la biología profundamente inmunosupresora de la enfermedad ha limitado el éxito de las nuevas terapias. Al integrar Atlas H&E-TME en el extenso conjunto de datos multimodales de PanCAN, esta colaboración busca proporcionar a los investigadores nuevas y potentes herramientas para descifrar dicha biología y mejorar los resultados de los pacientes.

"PanCAN ha creado algo realmente excepcional con SPARK, y nos enorgullece contribuir a que sea aún más potente para los investigadores", declaró Viktor Matyas, consejero delegado de Aignostics. "Ampliar el acceso a datos de perfilado espacial de alta calidad, ya sea mediante colaboraciones como esta o iniciativas como OpenTME, es fundamental para nuestra misión de transformar datos patológicos complejos en información útil para los pacientes".

"Nos comprometemos a facilitar el acceso a datos de alta calidad sobre el cáncer de páncreas y a hacerlos más útiles para los investigadores", afirmó Sudheer Doss, PhD, director comercial y jefe de Datos de Salud del Paciente de PanCAN. "Esta colaboración aporta potentes herramientas de IA al conjunto de datos SPARK de PanCAN, transformando datos complejos en información biológica valiosa que puede ayudar a mejorar los resultados de los pacientes. Al añadir información espacial a este conjunto de datos multimodal, podemos comprender mejor cómo se desarrollan los tumores y cómo interactúan con su entorno, lo que podría conducir a nuevos descubrimientos sobre la enfermedad".

Acerca de Aignostics

Aignostics es una empresa de inteligencia artificial dedicada a transformar datos patológicos complejos en información clave. Al combinar el acceso exclusivo a datos clínicos multimodales, tecnologías líderes en la industria y una ciencia rigurosa, Aignostics desarrolla productos y servicios de vanguardia para la próxima generación de medicina de precisión. Mediante colaboraciones con sus socios biofarmacéuticos, Aignostics apoya el descubrimiento de fármacos, la investigación traslacional, los ensayos clínicos y el desarrollo de CDx. Atlas H&E-TME, la aplicación de autoservicio de Aignostics para el perfilado integral del microambiente tumoral en imágenes H&E con resolución unicelular, está disponible tanto para socios biofarmacéuticos como para investigadores académicos. A través de Atlas for Academics, Aignostics ofrece OpenTME, un conjunto de datos de acceso abierto con resultados TME espaciales precalculados, junto con un Programa de Acceso a la Investigación que proporciona a los investigadores académicos que cumplan los requisitos el procesamiento gratuito de sus propias diapositivas H&E. Fundada en el año 2020, Aignostics es una empresa derivada de Charité Berlin y tiene operaciones en Berlín y Nueva York.

Más información en: www.aignostics.com

Síganos en LinkedIn: www.linkedin.com/company/aignostics

Acerca de la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas

La Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas (PanCAN) es la organización líder dedicada a impulsar el progreso en la lucha contra el cáncer de páncreas. Unimos a la comunidad de pacientes con cáncer de páncreas y superamos todos los límites para crear un mundo donde la supervivencia sea la norma, no la excepción. PanCAN empodera a pacientes y cuidadores con los recursos y el conocimiento que necesitan para abogar por la atención que merecen. Somos pioneros en el avance de una estrategia de detección temprana del cáncer de páncreas y estamos revolucionando el desarrollo de tratamientos avanzados y personalizados; además, estamos fortaleciendo y movilizando al sector del cáncer de páncreas para garantizar mejores resultados para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad hoy y para quienes la combatirán mañana.

Para obtener más información o acceder a SPARK, visite https://pancan.org/spark/data-access-request o envíe un correo electrónico a [email protected].

Para consultas de medios, contacte con:

Lisa Zheng, [email protected]