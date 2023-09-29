AIIB, Türkiye İstanbul Sismik Etkisini Azaltma ve Acil Durum Hazırlığına Ek Fon Sağlayacak 150 Milyon EUR Kredi Anlaşması İmzaladı

SHARM EL SHEIKH, Mısır, 30 Eylül 2023 /PRNewswire/ -- Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Ek Finansmanı (ISMEP-AF) projesi için 150 EUR milyon kredi onayladı.

Anlaşmayı resmileştirmek için 27 Eylül 2023 tarihinde AIIB ile Türkiye Republic arasında sanal imza töreni düzenlendi. AIIB'yi 2. Bölge (Pakistan, Afganistan, Orta Asya, Doğu Asya, Batı Asya, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika) Yatırım Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy temsil ederken, Türkiye Cumhuriyeti'ni ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez temsil etti.

"AIIB, Üyelerimizi kritik anlarda destekleme konusundaki duyarlılığımızı sürekli olarak gösteriyor. İSMEP-AF projesi, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra ebeveynler için daha güvenli bir öğrenme ortamı sağlamak amacıyla süregelen AIIB tarafından finanse edilen İSMEP projesinin başarısını geliştirmeye devam edecektir. Bu, Bankanın Türkiye ile geliştirdiği yakın ortaklığın bir başka göstergesi ve Bankanın ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarına ne kadar etkili yanıt verebildiğinin bir kanıtıdır" dedi Limitovskiy.

"Türkiye Cumhuriyeti, doğal afetlerin artan sıklığı ve yoğunluğunun yarattığı zorluklara çözüm bulmak amacıyla AIIB ile ortaklık yapmaktan mutluluk duymaktadır. Bu proje, binaların dayanıklılığını artıracak ve Proje alanı içindeki okul binalarının hasar görebilirliğinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Türkiye'nin kalkınma gündemi için AIIB ile yakın işbirliğini takdir ediyoruz" dedi Dönmez.

İSMEP-AF Projesi, AIIB tarafından finanse edilen ve 2020 sonundan bu yana uygulanan başarılı İSMEP projesi üzerine inşa edilmiştir. Devam eden İSMEP projesi kapsamında, çoğu okul olmak üzere 98'den fazla kamu binası mevcut sismik dayanıklılık standardına göre güçlendirildi veya yeniden inşa edildi ve 50.000'den fazla öğrenci, öğretmen, veli, acil müdahale personeli ve sağlık personelinin faydalanması sağlandı. İSMEP-AF projesi, 1999'dan önce inşa edilmiş ve mevcut depreme dayanıklılık standardına uygun olmayan kalan okul binalarının güçlendirilmesi ve yeniden inşasını destekleyecektir. Büyük 2023 depremleri sismik ve iklim risklerini ortaya çıkardı ve bina iyileştirmelerinin hızlanmasına neden oldu.

İSMEP ve İSMEP-AF projeleri sadece kritik kamu tesislerinin sismik direncini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bina enerji ve kaynak verimliliğini iyileştirerek ve sırasıyla su koruma ve drenaj sistemini geliştirmek için uyum tasarımını entegre ederek iklim değişikliğinin azaltılmasına ve uyum finansmanına da katkıda bulunuyorlar. Ayrıca, İSMEP projeleri daha fazla alan ve öğrenmeye olanak sağlayan daha iyi bir ortam oluşturmaya devam edecek ve bu da devamsızlık oranlarının azalmasına ve öğrenme sonuçlarının iyileşmesine yol açacak.

İSMEP-AF, Türkiye'nin ulusal olarak belirlenmiş güncellenmiş katkılarıyla uyumlu olmasının yanı sıra, AIIB'in faaliyetlerini 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Paris Anlaşmasıyla tamamen uyumlu hale getirme taahhüdüyle tutarlı olarak, Paris Anlaşmasının Azaltma (B1) ve Adaptasyon (BB2) iklim hedefleri ile uyumludur.

Bugüne kadar, AIIB'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki toplam yatırım hacmi, çoğunluğu temiz enerji ve ulaştırma sektörlerinde olmak üzere, 19 altyapı projesiyle 3,9 milyar USD'ye yakındır. Banka, AIIB'nin Kriz Kurtarma Tesisi aracılığıyla, Türkiye Hükümeti'nin COVID-19 müdahalesini yönetmesine yardımcı olmak için de yardım sağlamıştır. AIIB, Türkiye'nin kalkınma gündemini destekleme konusundaki çalışmalarını daha da derinleştirmek amacıyla Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

AIIB Hakkında

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), misyonu Yarının Altyapısını yani merkezinde sürdürülebilirliği barındıran altyapıyı finanse etmek olan çok taraflı bir kalkınma bankasıdır. Ocak 2016'da Pekin'de faaliyet göstermeye başladık ve o zamandan bu yana dünya çapında 109 onaylı üyeye ulaştık. Sermayemiz 100 USD milyardır ve önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Üç A dereceli notuyla derecelendirildik. AIIB, ortaklarıyla işbirliği yaparak, yeni sermayenin kilidini açarak ve yeşil, teknoloji destekli ve bölgesel bağlantıyı destekleyen altyapıya yatırım yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

SOURCE Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)