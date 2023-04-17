AIIB, Türkiye'nin Antalya Havalimanı Genişlemesini Geliştirmek İçin EUR140 Milyon Artırdı

PEKIN, 18 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Türkiye'deki Antalya Havalimanı'nın genişletilmesi ve modernizasyonu için Fraport TAV Antalya Yatirim, Yapim ve Isletme (FTA) ile EUR140-million kredi imzaladı. havaalanı servisi ve seyahat seçeneklerinin mevcudiyeti.

Bu sermaye gideri köprüsü kredisi, Avrupa, Asya ve diğer destinasyonlar arasında daha fazla sınır ötesi bağlantıyı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, AIIB'nin havalimanı endüstrisindeki ilk devlet destekli olmayan finansman işlemini işaret ediyor ve havacılık endüstrisine sürdürülebilir ve enerji açısından verimli ulaşım altyapısı geliştirmedeki küresel liderliğini getiriyor. Tamamlandığında, Antalya Havalimanı'nın genişletilmesi, ulaşım kısıtlamalarını hafifletirken mevcut pist kapasitesinin kullanımını ve daha kaliteli terminal altyapısını iyileştirecektir.

AIIB'nin Yatırım Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy, "Antalya Havalimanı, Türkiye'de turizme açılan bir kapıdır" dedi (Bölge 2: Pakistan, Afganistan, Orta Asya, Doğu Asya, Batı Asya, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika). "Bu proje, AIIB'nin Ulaştırma Sektörü Strateji si Yeşil Altyapı, Bağlantı ve Bölgesel İşbirliği ve Private Capital Mobilizat ion tematik öncelikleriyle uyumludur. Bu, AIIB'nin sürdürülebilir havacılık pazarına ilk sağlam girişi ve yerel olarak Antalya bölgesinin turizme bağlı ekonomik sağlığını artıracak. Aynı zamanda Türkiye'nin son dönemdeki mali şoklar ve yerel doğal afetlerden kurtulmasına katkıda bulunurken küresel sınır ötesi bağlanabilirliği de artıracak."

AIIB'nin finansman paketi, International Finance Corporation (IFC) ve European Bank for Reconstruction (EBRD) (toplu olarak çok taraflı kalkınma bankaları (MDB'ler)) ile ortaklaşa sağlanmaktadır. Bu işbirliği, Antalya Havalimanı'nın operasyonel verimliliklerinin iyileştirilmesine ek olarak, uluslararası çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) standartlarının ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve uyum çabalarının benimsenmesini destekleyecektir.

Küresel havalimanı işletmecileri Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ile TAV Airports Holding'in ortak girişimi olan FTA, müteahhit seviyesinde kadınların katılımını artırmak amacıyla kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı tedarik için kapasite geliştirme taahhüdünde bulunarak MDB'lerin ESG standartlarını karşılayacak. . Proje, AIIB'nin de projenin ara göstergelerinin bir parçası olarak izleyeceği LEED yeşil bina standartlarına uygun düşük karbon önlemleri getirerek sera gazı emisyonlarını azaltacaktır. Bu önlemler, aynı zamanda, 2050 yılına kadar carbon nötr olmayı hedefleyen Antalya Havalimanı'nı dünyanın en iyi carbon yönetimi havalimanları arasına yerleştirecek olan yerinde bir güneş enerjisi santralinin inşasını ve diğer çeşitli enerji verimliliği girişimlerini içerecektir.

AIIB, 2018'den beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve Türkiye pazarında su, enerji, kentsel, ulaşım ve sağlık sektörlerini kapsayan 19 proje aracılığıyla USD 3.9 milyarın üzerinde taahhütte bulundu.

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AIIB Hakkında

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yarının altyapısını, merkezinde sürdürülebilirliği olan altyapıyı finanse etme misyonuna sahip çok taraflı bir kalkınma bankasıdır. Ocak 2016'da Pekin'de faaliyete başladık ve o zamandan beri dünya çapında 106 onaylı üyeye ulaştık. USD100 milyar sermayeye sahibiz ve önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Triple-A-rated. Ortaklarla birlikte çalışan AIIB, yeni sermayenin kilidini açarak ve yeşil, teknoloji etkin ve bölgesel bağlantıyı destekleyen altyapıya yatırım yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılar.

SOURCE Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)