Airway Therapeutics clôture un tour de table de 50 millions de dollars pour faire avancer le développement en phase avancée du zelpultide alfa

Cette levée de fonds soutient l'essai clinique de phase 2b/3 en cours visant à prévenir la dysplasie bronchopulmonaire, ainsi que les activités associées en matière de CMC et d'analyse.

Environ 94 % des investisseurs existants ont participé au tour de table de série E-2

Une analyse intermédiaire clôturant la partie de phase 2b de l'essai est attendue d'ici la fin du deuxième trimestre 2027

ATLANTA, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics, Inc., une société biopharmaceutique spécialisée dans les essais cliniques de phase avancée et développant des traitements biologiques innovants pour les maladies respiratoires, inflammatoires et infectieuses, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de table de 50 millions de dollars destiné à soutenir la poursuite du développement clinique de phase avancée du zelpultide alfa, la nouvelle protéine D tensioactive humaine recombinante (rhSP-D) de la société.

Le tour de table « E » comprend 26 millions de dollars levés précédemment dans le cadre d'un financement SAFE et de 24 millions de dollars levés lors du tour de table de série E-2 de la société. Les fonds levés serviront principalement à permettre à Airway de mener à bien la partie « phase 2b » de l'essai clinique de phase 2b/3 en cours, qui évalue le zelpultide alfa dans la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire (DBP) chez les prématurés extrêmes, ainsi que les activités de chimie, de fabrication et de contrôle (CMC) et les activités analytiques associées nécessaires à l'avancement du programme.

Le tour de table de série E-2 a bénéficié d'une large participation de la part des investisseurs actuels d'Airway, environ 94 % d'entre eux y ayant pris part. Parmi les participants figuraient le Cincinnati Children's Hospital Medical Center et un consortium de grands family offices, qui se sont engagés à faire progresser des thérapies innovantes dans le cadre des maladies respiratoires graves.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la forte participation et du soutien continu de nos investisseurs existants, puisque près de 94 % des actionnaires figurant dans notre tableau de capitalisation actuel ont participé au tour de table de série E-2, ce qui témoigne de leur confiance en Airway, en notre équipe et dans le potentiel du zelpultide alfa », a déclaré le Dr Marc Salzberg, , président-directeur général d'Airway Therapeutics. « Grâce à cette levée de fonds, nous sommes bien placés pour maintenir notre élan dans l'ensemble de notre programme clinique de phase avancée, alors que nous évaluons le zelpultide alfa dans la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire (DBP) chez les prématurés extrêmes, une population présentant un besoin médical non satisfait important et pour laquelle il n'existe aucun traitement préventif approuvé ».

« Ce tour de table renforce encore davantage la situation financière d'Airway à mesure que nous poursuivons l'essai clinique de phase 2b/3 en cours et que nous nous préparons à franchir les prochaines étapes importantes du programme », a déclaré Alan S. Wolk, MBA, directeur financier et directeur des opérations d'Airway Therapeutics. « Ces fonds nous apportent les ressources financières nécessaires pour financer l'étude clinique ainsi queles travaux d'analyse relatifs à l'activité CMC et à la préparation du dossier BLA (Biologics License Application), indispensables pour faire progresser le zelpultide alfa vers les phases avancées de développement de manière rigoureuse et efficace ».

La prochaine étape majeure du développement d'Airway est l'analyse intermédiaire prévue, qui marquera l'achèvement de la partie de phase 2b de l'essai clinique de phase 2b/3 actuellement en cours. Les résultats de l'analyse intermédiaire sont attendus d'ici la fin du deuxième trimestre 2027.

À propos du zelpultide alfa

Le zelpultide alfa est une protéine D tensioactive humaine recombinante (rhSP-D) conçue avec précision pour reproduire intégralement la structure quaternaire et la fonction biologique de la protéine native, et dont la glycosylation a été optimisée grâce à une technologie avancée de lignées cellulaires. Son activité thérapeutique repose sur trois mécanismes clés : la modulation des réponses immunitaires pour atténuer l'inflammation excessive, l'amélioration de la reconnaissance et de l'élimination des agents pathogènes et le maintien de l'homéostasie du surfactant pour soutenir la fonction pulmonaire. Plateforme biologique polyvalente, le zelpultide alfa est en cours de développement pour des patients de toutes les tranches d'âge, de la prévention de la dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) chez les très grands prématurés au traitement des affections respiratoires, inflammatoires et infectieuses aiguës et chroniques chez l'adulte.

L'indication principale du zelpultide alfa, à savoir la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire, fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 2b/3, à la suite d'une étude de phase 1b qui a mis en évidence un profil de sécurité et de tolérance favorable.

À propos d'Airway Therapeutics

Airway Therapeutics est une société biopharmaceutique spécialisée dans les essais cliniques de phase avancée qui développe une nouvelle classe de traitements biologiques visant à redéfinir la prévention et le traitement des maladies respiratoires, inflammatoires et infectieuses. Son principal candidat, le zelpultide alfa, se trouve actuellement en phase avancée de développement clinique pour la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire (DBP) chez les très grands prématurés, une affection pour laquelle il n'existe aucun traitement préventif approuvé. En tant que plateforme biologique, le zelpultide alfa fait également l'objet d'efforts d'application élargie à d'autres groupes d'âge et pathologies, en vue d'améliorer les résultats pour les populations de patients vulnérables.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.airwaytherapeutics.com

Contact de l'entreprise :

Libba Muzi

Airway Therapeutics

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