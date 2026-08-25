Airway Therapeutics schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar ab, um die Entwicklung von Zelpultide Alfa in der späten Phase voranzutreiben

Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der laufenden klinischen Studie der Phase 2b/3 zur Prävention der bronchopulmonalen Dysplasie sowie der damit verbundenen CMC- und analytischen Aktivitäten

Rund 94 % der bestehenden Investoren beteiligten sich an der Finanzierungsrunde der Serie E-2

Eine Zwischenanalyse zum Abschluss des Phase-2b-Teils der Studie wird voraussichtlich bis Ende des 2. Quartals 2027 vorliegen

ATLANTA, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen in der späten klinischen Entwicklungsphase, das neuartige biologische Therapien für Atemwegs-, Entzündungs- und Infektionserkrankungen entwickelt, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt, um die weitere klinische Entwicklung von Zelpultide alfa – dem neuartigen rekombinanten humanen Surfactant-Protein D (rhSP-D) des Unternehmens – in der späten klinischen Phase zu unterstützen.

Die E-Finanzierungsrunde setzt sich aus 26 Millionen US-Dollar zusammen, die zuvor im Rahmen einer SAFE-Finanzierung eingeworben wurden, sowie aus 24 Millionen US-Dollar aus der Serie-E-2-Finanzierungsrunde des Unternehmens. Die Mittel werden in erster Linie dazu dienen, Airway beim Abschluss des laufenden Teils der klinischen Phase-2b/3-Studie zu unterstützen, in der Zelpultide alfa zur Prävention der bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) bei extrem frühgeborenen Säuglingen untersucht wird, sowie die damit verbundenen Aktivitäten in den Bereichen Chemie, Herstellung und Kontrollen (CMC) und Analytik zu finanzieren, die für den Fortgang des Programms erforderlich sind.

An der Finanzierungsrunde der Serie E-2 beteiligten sich zahlreiche bestehende Investoren von Airway; rund 94 % der bestehenden Investoren nahmen an der Runde teil. Zu den Teilnehmern zählten das Cincinnati Children's Hospital sowie ein Konsortium großer Family Offices, die sich für die Weiterentwicklung neuartiger Therapien für schwere Atemwegserkrankungen einsetzen.

„Wir freuen uns außerordentlich über die rege Beteiligung und die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Investoren, wobei sich rund 94 % unserer derzeitigen Kapitaltabelle an der Serie-E-2-Finanzierungsrunde beteiligt haben, was ihr Vertrauen in Airway, unser Team und das Potenzial von Zelpultide alfa widerspiegelt", sagte Dr. Marc Salzberg, Chairman und Chief Executive Officer von Airway Therapeutics. „Mit dieser Finanzierungsrunde sind wir gut aufgestellt, um die Dynamik in unserem klinischen Programm im Spätstadium aufrechtzuerhalten, während wir Zelpultide alfa zur Prävention von BPD bei extrem frühgeborenen Säuglingen untersuchen – einer Patientengruppe mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf und ohne zugelassene präventive Therapien."

„Diese Finanzierungsrunde festigt die finanzielle Lage von Airway weiter, während wir die laufende klinische Studie der Phasen 2b/3 durchführen und uns auf die nächsten wichtigen Entwicklungsmeilensteine des Programms vorbereiten", sagte Alan S. Wolk, MBA, Chief Financial Officer und Chief Operating Officer von Airway Therapeutics. „Die Erlöse verschaffen uns das Kapital, um die klinische Studie sowie die für die CMC- und BLA-Vorbereitung erforderlichen analytischen Arbeiten zu finanzieren, die notwendig sind, um Zelpultide alfa auf disziplinierte und effiziente Weise durch die späte Entwicklungsphase zu führen."

Der nächste wichtige Meilenstein in der Entwicklung von Airway ist die geplante Zwischenanalyse, die den Abschluss des Phase-2b-Teils der laufenden klinischen Phase-2b/3-Studie markiert. Die Ergebnisse der Zwischenanalyse werden voraussichtlich bis Ende des zweiten Quartals 2027 vorliegen.

Informationen zu Zelpultide Alfa

Zelpultide alfa ist ein rekombinantes humanes Surfactant-Protein D (rhSP-D), das präzise so entwickelt wurde, dass es die vollständige quaternäre Struktur und die biologische Funktion des nativen Proteins nachbildet, wobei durch fortschrittliche Zelllinientechnologie eine optimierte Glykosylierung erreicht wurde. Seine therapeutische Wirksamkeit beruht auf drei wesentlichen Mechanismen: der Modulation von Immunreaktionen zur Eindämmung übermäßiger Entzündungen, der Verbesserung der Erkennung und Beseitigung von Krankheitserregern sowie der Aufrechterhaltung der Surfactant-Homöostase zur Unterstützung der Lungenfunktion. Als vielseitige biologische Plattform wird Zelpultide alfa für Patienten aller Altersgruppen entwickelt – von der Prävention der bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) bei extrem frühgeborenen Säuglingen bis hin zur Behandlung akuter und chronischer Atemwegs-, Entzündungs- und Infektionserkrankungen bei Erwachsenen.

Die Hauptindikation von Zelpultide alfa, die Prävention der BPD, durchläuft derzeit eine klinische Studie der Phase 2b/3, nachdem eine Phase-1b-Studie ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil nachgewiesen hat.

Informationen zu Airway Therapeutics

Airway Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der späten klinischen Entwicklungsphase, das eine neue Klasse biologischer Therapien entwickelt, um die Prävention und Behandlung von Atemwegs-, Entzündungs- und Infektionserkrankungen neu zu definieren. Sein führender Wirkstoffkandidat, Zelpultide alfa, befindet sich derzeit in der späten klinischen Entwicklungsphase zur Prävention der bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) bei extrem frühgeborenen Säuglingen – einer Erkrankung, für die es bislang keine zugelassenen präventiven Therapien gibt. Als Plattform-Biologikum wird Zelpultide Alfa zudem für eine breitere Anwendung über verschiedene Altersgruppen und Krankheitsbilder hinweg vorangetrieben, mit dem Ziel, die Behandlungsergebnisse für gefährdete Patientengruppen zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.airwaytherapeutics.com

Unternehmenskontakt:

Libba Muzi

Airway Therapeutics

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