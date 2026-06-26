Aller plus loin : Astronergy dévoile l'ASTRO N7s 3.0 à l'Intersolar Europe 2026

BERLIN, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Astronergy a officiellement dévoilé pour la première fois au monde, lors du salon Intersolar Europe 2026, son tout dernier module solaire résidentiel phare, l'ASTRO N7s 3.0, démontrant ainsi l'engagement continu de l'entreprise en faveur du développement de technologies photovoltaïques à haut rendement destinées aux applications résidentielles.

Astronergy

L'ASTRO N7s 3.0 intègre des wafers de plus grande taille, associés à des cellules half-cut et à des technologies d'encapsulation haute densité, afin d'optimiser l'utilisation de l'espace entre les cellules, d'augmenter la surface active et d'améliorer encore davantage le rendement de production d'électricité.

Conçu à partir de la toute dernière technologie de cellules TOPCon 5.0 d'Astronergy, l'ASTRO N7s 3.0 intègre plusieurs innovations, notamment les technologies ASP, PF et SNOP, ainsi que l'optimisation de la passivation de l'émetteur et la passivation à l'hydrogène. Ces avancées permettent d'améliorer les performances de passivation, l'absorption lumineuse et la production d'énergie bifaciale. Par rapport aux modules SMBB de 455 W, l'ASTRO N7s 3.0 permet de produire 440 kWh supplémentaires d'électricité verte par an, ce qui suffit à alimenter chaque mois des appareils électroménagers, l'équivalent par exemple de 9 lessives, 17 cycles de lave-vaisselle et 73 heures de télévision.

Grâce à une technologie d'interconnexion flexible à haute densité et à faible contrainte, ce module présente une conception sans soudure offrant une surface active plus étendue, ce qui améliore la capacité de collecte de courant et augmente le rendement énergétique. Par ailleurs, cette technologie garantit également une répartition plus homogène des contraintes et réduit considérablement le risque de microfissures.

Une optimisation supplémentaire des connexions des rubans renforce la liaison entre les rubans et les cellules, ce qui contribue à améliorer la fiabilité à long terme des modules grâce à des matériaux d'encapsulation capables de combler entièrement les zones de chevauchement.

Au-delà de ses performances, l'ASTRO N7s 3.0 est conçu pour répondre à la demande croissante en matière d'installations solaires résidentielles esthétiques. Avec son design 20BB entièrement noir, son verre esthétique, son film noir de redirection de la lumière (LRF-B) et l'absence de points PAD visibles, ce module s'intègre parfaitement à l'architecture moderne des toitures.

Il offre également des avantages pratiques au cours de l'installation. Grâce à sa conception légère et compacte, il peut être transporté et installé par une seule personne. Il est ainsi particulièrement adapté aux toitures résidentielles disposant d'un espace d'installation limité.

Afin de garantir des performances fiables dans des environnements variés, l'ASTRO N7s 3.0 offre une meilleure résistance à la chaleur humide, une résistance accrue à la corrosion et une protection certifiée contre le brouillard salin. Il a également passé avec succès le test de résistance à la grêle de 35 mm et atteint une capacité de charge mécanique de +6 000 Pa/-4 000 Pa.

Bénéficiant d'une garantie produit de 25 ans et d'une garantie de puissance linéaire de 30 ans, l'ASTRO N7s 3.0 limite la dégradation à ≤ 1 % la première année et à ≤ 0,4 % par an par la suite, garantissant ainsi un rendement énergétique à long terme.

Fabriqué selon un procédé à basse température, sans aucune émission de COV et avec une consommation d'énergie réduite, l'ASTRO N7s 3.0 réaffirme également l'engagement d'Astronergy en faveur d'une production durable et d'un avenir à faibles émissions de carbone.

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