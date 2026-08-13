Alley Cat Allies entrega agua y comida de emergencia para gatos a fin de ayudar a los gatos y a sus cuidadores de San Juan durante la crisis del agua en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con el fin de proporcionar ayuda urgente a los gatos de San Juan y a quienes los cuidan durante la actual sequía y crisis hídrica, Alley Cat Allies, líder del movimiento mundial para la protección de gatos y gatitos, se encuentra sobre el terreno repartiendo cajas de emergencia con agua y comida húmeda para gatos.

El equipo de protección felina de Alley Cat Allies en San Juan ha financiado los suministros y está colaborando con la organización Save A Gato de San Juan para distribuirlos de forma gratuita en la comunidad. Para los gatos que lo necesiten, Alley Cat Allies también ofrece atención veterinaria y apoyo adicional. La ayuda humanitaria llega en un momento en el que los vecinos de San Juan se enfrentan a cortes de agua rotativos de 48 horas que limitan el acceso al agua para las necesidades cotidianas, incluido el cuidado de los gatos.

"Alley Cat Allies lleva años trabajando sobre el terreno para proteger a los gatos comunitarios de San Juan, y también estamos muy al tanto de las necesidades de las personas que dedican gran parte de su vida a ellos", afirmó Coryn Julien, responsable de comunicación de programas de Alley Cat Allies. "Al entregar suministros esenciales en este momento crítico de sequía y crisis hídrica, estamos proporcionando un alivio muy necesario tanto a los gatos como a quienes los quieren".

"El acceso continuo al agua es muy importante, sobre todo durante esta ola de calor sin precedentes en Puerto Rico", afirmó Ana María Salicrup, secretaria de la junta directiva de Save A Gato. "Estamos trabajando para ayudar a satisfacer las necesidades de la comunidad, incluidos nuestros gatos, cuyo bienestar depende de nosotros, en esta situación de emergencia".

La respuesta de emergencia forma parte del compromiso más amplio de las organizaciones de proporcionar recursos clave a las personas que cuidan de los gatos de San Juan, así como de proteger y mejorar la vida de estos animales.

Desde 2023, Alley Cat Allies lleva trabajando en Puerto Rico para salvar a los gatos comunitarios del famoso Paseo del Morro de un plan del Servicio de Parques Nacionales (NPS) para capturarlos y sacrificarlos. Alley Cat Allies ha proporcionado cuidados integrales a los gatos del Paseo y recientemente ha negociado un acuerdo con el NPS para garantizar que ya no corran el riesgo de ser sacrificados.

En la actualidad, la organización colabora con las autoridades locales y otras entidades, entre ellas Save A Gato, con el fin de lograr un cambio significativo y duradero para los gatos de toda la ciudad de San Juan.

Para obtener más información sobre la labor de Alley Cat Allies en defensa de los gatos de Puerto Rico, visite alleycat.org/PuertoRico.

Acerca de Alley Cat Allies

Alley Cat Allies cree que todos los gatos merecen vivir su vida al máximo.

Fundada en 1990, Alley Cat Allies es la principal organización defensora de los gatos; su misión es transformar y desarrollar las comunidades para proteger y mejorar la vida de todos los gatos y gatitos. Junto con nuestros más de 1,8 millones de asistentes, trabajamos por un mundo en el que se valore a los gatos y en el que todas las comunidades cuenten con programas y políticas humanitarias y eficaces para defenderlos.

A través de nuestra valiente defensa, nuestra atención humanitaria, la educación y la divulgación, así como nuestro activismo en materia de legislación y políticas, capacitamos y movilizamos a ciudadanos, defensores, colectivos de base, refugios, profesionales veterinarios y cargos electos de todo Estados Unidos y de todo el mundo para que mejoren sus comunidades en beneficio de los gatos mediante enfoques no letales y basados en la evidencia.

Nuestra página web es www.alleycat.org, y estamos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, Bluesky, Threads y YouTube. Charlene Pedrolie es la presidenta y directora de operaciones de Alley Cat Allies.

FUENTE Alley Cat Allies