Amai Proteins, Hersteller eines Süßstoffs aus 100 % Protein, der den Zuckergehalt in Lebensmitteln und Getränken um bis zu 70 % reduziert, wird zum globalen Gewinner des Wettbewerbs „Extreme Tech Challenge 2022" gewählt

PALO ALTO, Kalifornien, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Amai Proteins , ein israelisches Start-up-Unternehmen, das neuartige Designerproteine entwickelt, die den Bedürfnissen von Verbrauchern und Industrie entsprechen, ist der globale Gewinner des XTC-Wettbewerbs 2022. Extreme Tech Challenge (XTC) ist der weltweit größte Start-up-Wettbewerb für zielgerichtete Unternehmen. Mehr als 2000 Start-ups aus über 100 Ländern bewarben sich in 10 Bereichen, die von Biotech bis Bildung, von Fintech bis Cleantech, usw. reichten.

Amai Proteins: Fixing our food system, one protein at a time. Starting with a healthy sweetener. Dr. Ilan Samish (right), founder and CEO at Amai Proteins, Grand Winner of the Extreme Tech Challenge XTC 2022 competition.

Übermäßiger Zuckerkonsum ist die Ursache für das Metabolische Syndrom (Fettleibigkeit, Diabetes und mehr), ein globales Gesundheitsproblem, das vor allem die unteren sozioökonomischen Schichten betrifft. Die Zuckerproduktion stellt auch eine erhebliche Belastung für Ackerland und Wasser dar und trägt zur Luft-, Boden- und Meeresverschmutzung bei.

Dr. Ilan Samish, CEO und Gründer, sagte: „Amai - ‚süß' auf Japanisch - produziert den ersten wohlschmeckenden und markttauglichen 100%igen Proteinsüßstoff über die Pro3-Plattform von Amai: Pro-Design AI-CPD (Computational Protein Design), Pro-Planet Präzisionsfermentation und Pro-Taste Lebensmitteltechnologie.

Unser erstes Produkt, sweelin™ , ist ein nachhaltiges, 100 % süßes Protein, das 40 bis 70 % des zugesetzten Zuckers in einer Vielzahl von Lebensmitteln und Getränken reduzieren kann, ohne das Geschmackserlebnis der Verbraucher zu verändern. Die neuartigen Proteine ahmen Proteine nach, die unter rauen Bedingungen (z. B. Totes Meer, heiße Quellen, saure Sümpfe) vorkommen, und sind somit für die Anforderungen des Massenlebensmittelmarktes geeignet. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte, Milchprodukte, alternative Milchprodukte, Soßen, Brotaufstriche, Snacks, Ketchup, Schokolade, Erdnussbutter, Energieriegel, funktionelle Lebensmittel und vieles mehr.

sweelin™ von Amai verbindet Kosteneffizienz mit erheblichen Verbesserungen für die Gesundheit der Menschen und die Gesundheit unseres Planeten."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amaiproteins.com oder besuchen Sie unser offizielles LinkedIn und YouTube Kanäle.

TECHNIK FÜR DEN ZWECK: XTC ist eine gemeinnützige Organisation, die hinter dem weltweit größten Startup-Wettbewerb steht und Startups dabei helfen will, die Welt zum Besseren zu verändern. In unserem Bestreben werden wir von führenden Unternehmen, VCs, Stiftungen, politischen Entscheidungsträgern, Universitäten und Tech-Konferenzen unterstützt. Der Wettbewerb Extreme Tech Challenge bewertet Startups auf der ganzen Welt, wobei der Schwerpunkt auf den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen und anderen Kriterien liegt - Innovationsgrad, Markttauglichkeit und Teamqualität. Die Extreme Tech Challenge 2022 Global Finals, präsentiert von TechCrunch Session Climate, wurde von mehr als 1600 Zuschauern besucht, die sowohl vor Ort als auch aus der Ferne teilnahmen.

https://extremetechchallenge.org

