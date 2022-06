Amai Proteins, produtora de adoçante feito de 100% de proteína que reduz o açúcar em alimentos e bebidas em até 70%, é vencedora global na competição Extreme Tech Challenge de 2022

PALO ALTO, Califórnia, 28 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Amai Proteins, uma startup israelense desenvolvedora de novas proteínas de designer que atendem às necessidades dos consumidores e da indústria, é a vencedora global da competição XTC 2022. O Extreme Tech Challenge (XTC) é a maior competição de startups do mundo para companhias impulsionadas pelo propósito de mudar o mundo. Mais de 2.000 startups de mais de 100 países competiram em 10 áreas de impacto, que vão de biotecnologia à educação, de fintech à cleantech, entre outras.

Amai Proteins: Fixing our food system, one protein at a time. Starting with a healthy sweetener. Dr. Ilan Samish (right), founder and CEO at Amai Proteins, Grand Winner of the Extreme Tech Challenge XTC 2022 competition.

O excesso de consumo de açúcar está na origem da síndrome metabólica (obesidade, diabetes e outras doenças), um desafio de saúde global que afeta principalmente as classes socioeconômicas mais baixas. A produção de açúcar também coloca uma carga significativa no uso da terra arável e da água, contribuindo para a poluição do ar, da terra e do mar.

Dr. Ilan Samish, CEO e fundador, disse: "A Amai, que significa "doce" em japonês, produz o primeiro adoçante feito de 100% de proteínas com um delicioso sabor e adequado ao mercado por meio da plataforma Pro3 da Amai: Pro-Design AI-CPD (Design Computacional de Proteínas), fermentação de precisão Pro-Planet e tecnologia de alimentos Pro-Taste.

Nosso primeiro produto, o sweelin™, é uma proteína sustentável 100% doce que pode reduzir de 40% a 70% do açúcar agregado em uma ampla variedade de alimentos e bebidas, sem mudar a experiência de sabor do consumidor. As novas proteínas imitam proteínas que residem em condições adversas (por exemplo, no Mar Morto, fontes termais, pântanos ácidos) e, portanto, são adequadas para as exigências do mercado de alimentos em massa. Entre eles estão refrigerantes, sucos de frutas, laticínios, produtos lácteos alternativos, molhos, pastas, aperitivos, ketchup, chocolate, manteiga de amendoim, barras energéticas, alimentos funcionais e muito mais.

O sweelin™ da Amai combina relação custo-benefício com melhorias significativas com impacto tanto para a saúde das pessoas quanto a do nosso planeta."

Sobre a Amai Proteins

A Amai Proteins desenvolve novas proteínas de designer que atendem às necessidades dos consumidores e da indústria. O primeiro produto, o sweelin™, é uma proteína 100% doce desenvolvida para substituir significativamente o açúcar e as suas alternativas em uma ampla variedade de alimentos e bebidas, incluindo refrigerantes, sucos de frutas, produtos lácteos, molhos, pastas, temperos, lanches, manteiga de amendoim e muito mais. Nossas soluções são inspiradas na natureza e produzidas biologicamente por meio de um processo de fermentação natural. Com nossa plataforma Pro3, a Amai Proteins tem como objetivo criar futuros avanços no setor de carnes, plantas e proteínas do leite.

Para saber mais, acesse: www.amaiproteins.com, ou acesse os nossos canais oficiais no LinkedIn e YouTube.

Sobre o XTC Extreme Tech Challenge

TECNOLOGIA PARA MUDAR O MUNDO: o XTC é uma organização sem fins lucrativos por trás da maior competição de startups do mundo que tem como objetivo ajudar as startups a mudar o mundo para melhor. Em nossa busca, temos o apoio de empresas líderes, capitais de risco, fundações, formuladores de políticas, universidades e conferências de tecnologia. A competição Extreme Tech Challenge avalia startups em todo o mundo com foco nos 17 Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade (ODSs) estabelecidos pelas Nações Unidas, juntamente com outros critérios, tais como, nível de inovação, condicionamento físico de mercado e qualidade de equipe. A Extreme Tech Challenge 2022 Global Finals apresentada pela TechCrunch Session Climate foi assistida por um público de mais de 1.600 participantes presenciais e remotos.

