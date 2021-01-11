Amazfit представляет ультрамодные смарт-часы Amazfit GTR 2e и GTS 2e с новейшими функциями контроля за самочувствием и физической формой

Ознакомьтесь с ассортиментом продукции Amazfit во время выставки CES, которая пройдет полностью в цифровом формате с 11 по 14 января, на сайте amazfit.com .

Безграничность[1] от края до края

Изысканное исполнение, обеспечивающее изображение во весь экран с использованием изогнутого стекла для создания впечатляющего и целостного визуального эффекта. Смарт-часы Amazfit GTR 2e и GTS 2e выпускаются в корпусе из алюминиевого сплава с динамичными изгибами, придающими удобство и легкость при ношении, а также имеют покрытие, наносимое методом вакуумного напыления для защиты экрана от механических повреждений и износа.

Вращающийся экран с великолепной цветопередачей и четкостью

Модель GTS 2e оснащена вращающимся HD-экраном с активной матрицей на органических светодиодах (AMOLED) размером 1,65 дюйма, сопоставимым по четкости изображения с новейшими смартфонами. Плотность пикселей, составляющая 341 ppi, обеспечивает четкое и реалистичное изображение с яркими натуральными цветами, благодаря чему информация на экране становится легко читаемой.

Модель GTR 2e, в свою очередь, имеет вращающийся экран AMOLED высокой четкости размером 1,39 дюйма с плотностью пикселей 326 ppi, обеспечивающий четкое и живое отображение информации.

Всесторонняя забота о здоровье[2]

Устройства Amazfit GTR 2e и GTS 2e, оснащенные новейшим высокоточным оптическим датчиком BioTrackerTM 2 PPG, обеспечивают полноценную защиту здоровья. Эти часы могут круглосуточно контролировать частоту сердечных сокращений и даже подавать предупредительные сигналы в случае ее аномального повышения в состоянии покоя.

Измерение уровня насыщения крови кислородом

При длительных физических нагрузках, таких как марафонский забег или активный отдых, устройство позволяет измерить уровень SpO 2 в тот момент, когда энергия начинает ослабевать.

Система оценки самочувствия PAI™

PAI™ (Personal Activity Intelligence/анализ персональной информации о физической активности) – система оценки самочувствия, использующая алгоритмы преобразования сложных данных, включая частоту сердечных сокращений, длительность физической активности и другие данные о самочувствии, в единый интуитивно понятный показатель, позволяющий пользователям без труда выяснить свое физическое состояние.

Контроль качества сна для достижения максимальной производительности

Смарт-часы Amazfit GTR 2e и GTS 2e обеспечивают возможность углубленного контроля сна с точным определением его фаз, отслеживанием дыхания во сне и анализом качества сна, на основании которого могут выдаваться рекомендации по его улучшению. Кроме того, эти часы фиксируют периоды короткого дневного сна продолжительностью более 20 минут3 для получения более полной информации о качестве сна.

Контроль уровня стресса

Наши новые смарт-часы позволяют пользователю оценивать уровень своего стресса – ослабленный, нормальный, средний или высокий – на протяжении всего дня.

90 встроенных спортивных режимов

Новые смарт-часы Amazfit имеют 90 встроенных спортивных режимов, удовлетворяющих потребности большинства любителей спорта. Благодаря интеллектуальной функции распознавания вида спорта[4] они автоматически переходят в соответствующий спортивный режим после начала движения тела.

Интеллектуальный голосовой помощник[5]

Эти модели часов могут выполнять действия при получении голосовых команд без доступа к Интернету с помощью автономного голосового помощника, в том числе включение спортивных режимов или функции контроля частоты сердечных сокращений.

Увеличенное время работы от аккумулятора

Благодаря глубоко оптимизированной системе управления аккумуляторными батареями большой емкости, гарантирующей работу от аккумулятора до 24 суток для модели GTR 2e и 14 суток для модели GTS 2e при обычном использовании[6], смарт-часы всегда готовы фиксировать успехи пользователя, избавляя его от необходимости всегда иметь при себе зарядное устройство.

Совместимость с приложениями Zepp для оптимизации обработки данных о самочувствии

Наши новые часы совместимы с обновленным приложением Zepp, осуществляющим комплексный анализ множества источников данных для обеспечения круглосуточной обработки данных о состоянии организма, что помогает пользователям контролировать свое физическое состояние в любое время.

Цены и доступность

В Северной Америке модели Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e продаются с 11 января на официальном сайте Amazfit и в интернет-магазине Amazon (с указанием соответствующих ссылок). Стоимость обеих моделей составляет 139,99 долл. США.

В Великобритании модели Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e будут продаваться в сети Argos с 11 января по цене 119 фунтов стерлингов, а позднее (конкретная дата пока неизвестна) будут доступны как на официальном сайте Amazfit, так и в интернет-магазине Amazon.

[1] В моделях Amazfit GTR 2e и GTS 2e применяется новый конструктивный принцип: с лицевой стороны изделия не имеют четко очерченных границ, что придает им визуальный эффект «безграничности».

[2] Данные изделия не являются медицинским оборудованием. Данные и результаты тестирования предназначены только для справочных целей и не могут использоваться для диагностики или мониторинга состояния здоровья. Кроме того, точность данных будет зависеть от наличия татуировок или других красящих веществ на коже, более темных тонов кожи, характера движений, потоотделения при занятии спортом и пр.

[3] Если устройство определяет, что его владелец находится в состоянии сна в период с полуночи до 6 часов утра, то время сна между 18 часами предыдущего дня и 11 часами утра фиксируется как время ночного сна; состояние сна в период с 11 до 18 часов, длящееся более 20 минут, фиксируется как дневной сон. Состояние сна продолжительностью менее 20 минут не фиксируется.

[4] Интеллектуальная функция распознавания спортивных режимов предполагает такие типы физической нагрузки, как бег на открытом воздухе, тренажер «беговая дорожка», ходьба, езда на велосипеде на открытом воздухе, плавание в бассейне и эллиптический тренажер.

[5] Автономный голосовой помощник поддерживает только голосовые команды на английском языке.

[6] Время работы от аккумулятора может зависеть от настроек, условий работы и других факторов. Таким образом, фактический результат может отличаться от лабораторных данных. Модель Amazfit GTR 2e может работать без подзарядки до 24 суток при обычном использовании. Обычный сценарий использования: функция контроля частоты сердечных сокращений постоянно включена, контроль качества сна включен; на экране отображаются 150 push-сообщений в сутки, пользователь поднимает руку для проверки времени 30 раз в сутки, продолжительность действий при ярко светящемся экране 5 минут; тренировки 3 раза в неделю с бегом в течение 30 минут с включенной GPS-навигацией.

Модель Amazfit GTS 2e может работать без подзарядки до 14 суток при обычном использовании Обычный сценарий использования: функция контроля частоты сердечных сокращений постоянно включена, контроль качества сна включен; на экране отображаются 150 push-сообщений в сутки, пользователь поднимает руку для проверки времени 30 раз в сутки, продолжительность действий при ярко светящемся экране 5 минут; тренировки 3 раза в неделю с бегом в течение 30 минут с включенной GPS-навигацией.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1396871/Amazfit_Smartwatches.jpg

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SOURCE Amazfit