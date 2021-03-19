America 250 Foundation 開始在全國物色總裁兼行政總裁

華盛頓2021年3月19日 /美通社/ -- 經過兩年多的熱忱服務，使隸屬美國半五百周年紀念委員會 (U.S. Semiquincentennial Commission) 的非牟利合作夥伴 America 250 Foundation 全面營運，總裁兼行政總裁 Tony Rucci 博士將完成其任務，並將開始在全國物色新的行政總裁。America 250的下一階段籌備工作是一項多年計劃，旨在激發美國精神，引領 2026 年美國歷史上規模最大、最具包容性的紀念活動，旨在提高公眾對基金會建立和啟發超過100,000 個計劃的認識和參與度。

物色新的 America 250 總裁兼行政總裁的工作將立即開始利用行業最佳實踐來確定真正多元化的候選人，以反映基金會致力包容並代表所有美國人的承諾。有關物色過程的其他詳細資訊將在未來幾週內公佈。

主席 DiLella 表示：「我們專注確保行政總裁在未來 6 年領導America 250的工作。Tony設定了很高的標準，我們將物色一位具有同等動力的領導者，幫助設計突破性的計劃，籌集所需資金，以成功執行我們認為將是我國歷史上最大規模的紀念活動。」

在此過渡期間，America 250 的行政總裁Scott Hommel 將擔任臨時總裁，直到委任新總裁為止。

Tony Rucci 博士的貢獻

自 2018 年以來，Rucci 一直在委員會和基金會工作。最重要的是，他領導了委員會的策略規劃工作，隨後在 2019 年底擔任 America 250 總裁兼行政總裁一職，並理解他將領導其最初的成立。在短短兩年多的時間， Rucci 博士在各方面發展 America 250，從合作夥伴關係、人員配備到預算和品牌推廣。

America 250 主席 Daniel DiLella：「Tony 在制定我們的策略構想和計劃中發揮了重要作用。他在建立董事會和治理以及基金會的組織結構方面發揮作用。我們非常幸運，有了 Tony 的經驗和組織洞察力來指導我們，更不用說他以 100％ 無償提供了所有這些服務。我期待著在我們推進基金會工作時得到他的持續指導。」

Rucci 博士說：「我父親 Joseph，14 歲時從意大利移民來到美國。他在二次世界大戰中獲得了紫心勳章，然後一生都在俄亥俄州揚斯敦的鋼鐵廠工作。他熱愛美國和我們所代表的價值觀。我從來沒有想到自己有機會參與如此珍貴的國家里程碑事件。回饋這個給我家人如此之多的國家，這是一種特殊的榮幸和榮幸。我要感謝主席 DiLella 給我這個機會。

關於美國半五百周年紀念委員會及 America 250 Foundation

美國半五百周年紀念委員會 (U.S. Semiquincentennial Commission) 及其非牟利合作夥伴 America 250 Foundation 的任務是策劃和協調將於 2026 年 7 月 4 日舉行的美國獨立 250 週年紀念。 這些組織與全國各地的公共和私人實體合作，使 America 250 成為自 2026 年以來一直延續的美國歷史上規模最大、最具包容性的紀念活動。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.america250.org 及在 Facebook、 Twitter 和 Instagram 上關注我們。

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