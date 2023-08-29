Amerikan TV Yayın Şirketi WQED, Sorunsuz Medya Düzenleme İş Akışları için Infortrend Depolamayı Benimsiyor

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Infortrend Technology

29 Aug, 2023, 03:00 ET

TAIPEI, 29 Ağustos 2023 /PRNewswire/-- Sektör lideri kurumsal depolama üreticisi Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), bugün, USA'nin ünlü TV yayın şirketi WQED'in, izleme ve değerlendirme post prodüksiyon ve TV yayıncılığı iş akışlarının verimliliğini artırmak için EonStor GS birleşik kurumsal veri depolama çözümünden yararlandığını duyurdu

1954 yılında kurulan ve merkezi Pittsburgh, Pensilvanya'da bulunan WQED, kamu medyası post prodüksiyon ve yayıncılık konusunda uzmanlaşmış, topluluk destekli lider bir televizyon şirketidir. Artan miktardaki içerik (ör. eğitim, kültür ve eğlence programları) ve medya post prodüksiyon iş akışı için yüksek kapasiteli ve yüksek performanslı depolama çözümüne ihtiyaç duyuyorlardı. Mevcut depolama, ne işlem hacmi ne de kapasite gereksinimleri nedeniyle video oynatımında takılmalar, videoları hızlandıramama, düzenleme ve zamanında kodlayamama nedeniyle şirketin ihtiyaçlarını karşılayamıyordu ve bu da projelerini oldukça yavaşlattı. Üstelik eski depolama, aşırı bakım gerektiriyordu ve bu da BT destek departmanı için zaman ve maliyet kaybına neden oluyordu.

Infortrend'in ortağı Intelligent Technology, WQED tarafından sağlanan 100GbE ortamında faaliyet gösteren birleşik bir depolama EonStor GS 4060 'ye yükseltildi. Bir kodlayıcı sunucu ve yüksek performanslı Intel® CPU ile donatılmış ve Adobe Creative Cloud paketini çalıştıran on dört medya düzenleme iş istasyonuyla eşleştirilmiştir. Depolama çözümü 4U form faktöründe 1 PB depolama kapasitesi sunar ve sorunsuz M&E iş akışları sağlamak için 10GB/s okuma ve 5.5GB/s yazma çıktı performansı sunar.

"WQED TV'nin Infortend Eonstor GS 4060 birleşik depolama çözümünü entegre ederek medya prodüksiyonu ve yayıncılık iş akışlarındaki sıkıntılı noktaları çözdüğünü görmekten heyecan duyuyoruz. Intel Corporation Müşteri Bağlantı Bölümü Genel Müdürü Jason Ziller, "  Infortrend ile birlikte  çalışarak Intel® Xeon® İşlemci içeren, M&E uygulamalarını ve video taleplerini hızlandırmak için mükemmel performans sunan Eonstor GS serisi depolama platformlarını geliştirmek Intel için büyük bir mutluluk oldu" dedi.

Artan hacimdeki video varlıklarını depolamak için GS, basit ölçeklenebilirlik seçenekleri sunuyor: Şirket, sistemin ölçeğini yeni bir GS depolama alanıyla genişletebilir ve JBOD ile ölçeği büyütebilir. Dahası, yüksek kullanılabilirlik ve minimum kesinti süresi sağlayan yedekli bir tasarıma sahiptir. Tüm bileşenler modülerdir ve çalışırken değiştirilebilir olup, kolay bakım sağlar. BT personeli, GS sistemini sezgisel yönetim ara yüzü EonOne aracılığıyla izleyebilir.

"Yıllardır Infortrend depolama müşterisi olarak, mevcut depolamayı yayın için bir Infortrend çözümüne yükseltmek doğal bir seçimdi. Depolama çözümlerinin istikrarı ve fiyatından son derece memnunuz" dedi WQED Mühendislik Genel Müdürü Paul Byers.

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Infortrend Hakkında 

Infortrend (TWSE: 2495), 1993 yılından bu yana depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmekte. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen Select www.infortrend.com

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

SOURCE Infortrend Technology

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