Ampace dévoile sa vision « Meet All, Green More » à Intersolar Europe 2026

Les nouveaux modèles UniC AG440 et PR-S3 Elite offrent des solutions de stockage d'énergie adaptées à tous les scénarios, tant dans le secteur commercial et industriel que dans le secteur résidentiel

MUNICH, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ampace, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de batteries lithium-ion haut de gamme, participera au salon Intersolar Europe 2026, qui se tiendra du 23 au 25 juin à Munich, en Allemagne. Sous le thème « Meet All, Green More », l'entreprise présentera sa gamme complète de solutions de stockage d'énergie, qui couvre le stockage d'énergie dans les secteurs commercial et industriel (C&I), le stockage d'énergie résidentiel ainsi que des solutions de batteries au lithium destinées au secteur AIDC. Ampace présentera également deux nouveaux produits haut de gamme lors du salon : l'UniC AG440 et le PR-S3 Elite.

Alors que la surcharge et la congestion du réseau s'aggravent sur les principaux marchés, les entreprises et les ménages continuent de faire face à la volatilité des prix de l'électricité et à des pénuries d'approvisionnement persistantes. Les politiques gouvernementales visent à renforcer l'indépendance énergétique, tandis que la fiabilité face aux conditions météorologiques extrêmes est désormais indispensable. Dans ce contexte, le stockage d'énergie est passé d'une considération secondaire à un pilier central de la transition vers les énergies propres. La stratégie ONEN d'Ampace répond à ces défis grâce à des solutions fondées sur l'absence totale d'incidents de sécurité, l'innovation continue et des possibilités illimitées. Dans le cadre de cette stratégie, « Meet All, Green More » incarne l'engagement de l'entreprise à soutenir tous les partenaires, toutes les applications et toutes les opportunités issues de la transition vers une énergie plus propre.

Pour répondre à l'évolution des besoins du marché, Ampace lance l'UniC AG440 et le PR-S3, deux systèmes de stockage d'énergie hautement performants.

UniC AG440 : Système de stockage C&I haute performance conçu pour les conditions extrêmes

Développé en collaboration avec CATL, l'UniC AG440 est un système de stockage d'énergie C&I haute performance de type. Alliant une conception intégrée à une sécurité au niveau du système, une fiabilité dans des conditions extrêmes et une grande flexibilité d'application, cette solution est conçue pour répondre à un large éventail de besoins en matière de stockage d'énergie.

Le système prend en charge le fonctionnement en réseau et hors réseau dans les micro-réseaux, les centres logistiques, les commerces de détail, les sites de production et les infrastructures publiques. Les clients peuvent choisir entre une formule de deux heures ou de quatre heures afin de bénéficier d'une couverture énergétique sur toute la durée. Conçu pour les environnements d'exploitation exigeants, l'UniC AG440 fonctionne de manière stable à -25 °C sans chauffage d'appoint et peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions de températures élevées. Le système est compatible avec les onduleurs européens courants et peut être personnalisé pour répondre aux besoins des clients du monde entier.

PR-S3 Elite : Système de stockage résidentiel conçu pour durer et résister aux climats froids

Ampace lance également le PR-S3 Elite, conçu pour répondre aux besoins du marché européen du stockage domestique. Alors que de nombreux produits destinés au marché résidentiel font des concessions en matière de durabilité ou de résistance au froid, le PR-S3 Elite est conçu pour offrir ces deux atouts sans compromis.

La technologie FrostCore – une technologie exclusive – surmonte les limites de la mobilité des ions lithium à basse température et améliore les performances de charge et de décharge. De plus, le PR-S3 Elite est conçu pour une durée de vie de 15 000 cycles, ce qui permet aux particuliers de bénéficier d'un coût total de possession réduit et d'une plus grande confiance dans ses performances.

Ampace sera présente au salon, « stand C2.430» , à la Messe de Munich, en Allemagne, du 23 au 25 juin 2026. La cérémonie officielle de lancement du produit, placée sous le thème « Meet All, Green More », aura lieu le 23 juin de 13 h 15 à 14 h 15 sur, au cours de laquelle Ampace présentera sa vision du marché mondial du stockage d'énergie.

Rejoignez Ampace au salon Intersolar Europe 2026 et découvrez par vous-même les solutions de nouvelle génération d'Ampace qui contribuent à la transition énergétique mondiale.