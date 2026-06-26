Ampace lance les modèles UniC AG440 et PR-S3 Elite lors du salon Intersolar Europe 2026

Le système C&I co-marqué CATL atteint 20 MWh par nœud, tandis que la nouvelle solution résidentielle ne présente aucune perte de capacité pendant trois ans

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ampace, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de batteries lithium-ion, a lancé aujourd'hui deux nouvelles solutions de stockage d'énergie lors du salon Intersolar Europe 2026 : l'UniC AG440, un système destiné aux secteurs commercial et industriel (C&I) développé en collaboration avec CATL, et le système de stockage d'énergie résidentiel PR-S3 Elite. Ces deux produits font leur entrée sur le marché sous le thème de l'entreprise « Meet All, Green More », qui s'applique à l'ensemble de sa gamme de solutions de stockage destinées aux secteurs C&I, résidentiel et AIDC (centre de données IA).

« À mesure que la transition énergétique s'accélère, les clients ont besoin de solutions alliant performance, sécurité et fiabilité dans des environnements de plus en plus complexes. Nos dernières innovations ont pour objectif d'aider tant les entreprises que les particuliers à mettre en place des systèmes énergétiques plus résilients et plus durables. "Meet All, Green More" reflète notre engagement à soutenir chaque partenaire, chaque application et chaque opportunité générée par la transition vers les énergies propres », a déclaré le Dr Qingfeng Yuan, directeur technique d'Ampace.

L'UniCAG440 est conçu pour résister aux conditions extrêmes

Développé en collaboration avec CATL, l'UniC AG440 allie la technologie de pointe de CATL en matière de cellules LFP à l'expertise d'Ampace dans le domaine des applications d'énergie décentralisée. Chaque nœud peut prendre en charge jusqu'à 45 unités, ce qui permet d'atteindre une capacité totale du système d'environ 20 MWh. Par rapport aux systèmes classiques de la catégorie des 200 kWh, l'UniC AG440 offre une densité énergétique supérieure de 50 % et un encombrement réduit de 50 %. Le système dispose de certifications de sécurité complètes, notamment UL9540A, CEI 62619, CEI 62477 et ISO 13849 PLd, et fonctionne de manière fiable à des températures pouvant descendre jusqu'à -25 °C sans chauffage d'appoint.

« Je suis particulièrement fier d'assister au dévoilement de l'UniC AG440, un produit qui arbore fièrement les logos d'Ampace et de CATL. Dans le cadre du projet AG440, nous avons associé la technologie de pointe de CATL en matière de cellules LFP à l'expertise approfondie d'Ampace dans le domaine des applications d'énergie décentralisée. Le résultat est un système de stockage C&I fiable, efficace et spécialement conçu pour répondre aux exigences strictes du marché européen », a déclaré Xu Jinmei, directeur technique de la division Systèmes de stockage d'énergie de CATL. « Ensemble, nous continuerons à renforcer notre présence locale, à soutenir l'intégration des énergies renouvelables et à permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de développement durable en toute confiance et avec certitude. »

PR-S3 Elite : une solution de stockage résidentielle haute performance

Le PR-S3 Elite a été conçu pour répondre aux attentes des ménages européens en matière de longévité et de performances par temps froid. Sa technologie exclusive « FrostCore Tech » surmonte les limites imposées par la chimie des batteries lithium-ion à basse température, permettant ainsi des performances de charge et de décharge normales à -20 °C. Avec une durée de vie nominale de 15 000 cycles, le PR-S3 Elite ne subit aucune perte de capacité au cours de ses trois premières années d'utilisation, ce qui permet de réduire le coût total de possession tout en garantissant une fiabilité à long terme.

Un engagement en faveur de pratiques écologiques

Au début de cette année, Ampace a atteint la neutralité carbone opérationnelle conformément à la norme ISO 14068-1:2023, à l'issue d'une vérification indépendante réalisée par TÜV SÜD. Les sites de production d'Ampace sont désormais alimentés à 100 % par de l'électricité sans émissions de carbone, grâce à des installations solaires à grande échelle et à des infrastructures de stockage d'énergie. L'entreprise a également obtenu la médaille d'argent EcoVadis, ce qui la classe parmi les 10 % des organisations les mieux notées au monde en matière de performance environnementale. Elle a également adhéré récemment au Pacte mondial des Nations unies afin de renforcer son engagement en faveur d'une croissance responsable et de la lutte contre le changement climatique.