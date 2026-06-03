Ampace redéfinit le rôle des batteries UPS dans des centres de données dédiés à l'IA lors du Datacloud Global Congress 2026

CANNES, France, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ampace expose au Datacloud Global Congress 2026 (Stand 301, Palais -1 Hall, Cannes) cette semaine. Il y présente ses dernières solutions de batteries lithium-ion UPS conçues pour répondre aux exigences d'alimentation de l'infrastructure moderne des centres de données IA.

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Le marché européen des centres de données est soumis à une pression sans précédent. L'offre totale dans la région est en passe de dépasser les 10 GW d'ici fin 2026 — une étape record, mais encore insuffisante pour répondre à la demande induite par l'IA. Parallèlement, les déploiements d'IA nouvelle génération atteignent des densités de rack supérieures à 100 kW, ce qui entraîne des fluctuations de charge de l'ordre de la milliseconde, que les infrastructures UPS classiques n'ont jamais été conçues pour absorber.

Le produit phare d'Ampace, le PU200, est conçu pour aider les centres de données à gérer des charges de travail d'IA de plus en plus dynamiques tout en garantissant des niveaux élevés de sécurité, de fiabilité et de flexibilité de déploiement. Basé sur l'architecture propriétaire des cellules à l'état semi-solide d'Ampace, le système réduit la production de gaz d'emballement thermique de 58 % par rapport aux batteries lithium-ion conventionnelles et est conçu pour un fonctionnement à long terme dans les environnements exigeants des centres de données. Cette technologie répond à la demande européenne croissante d'infrastructures plus sûres et plus durables, capables de soutenir à la fois l'efficacité opérationnelle et les objectifs de développement durable.

Couvrant des applications allant du stockage d'énergie sur plusieurs heures à une réponse de secours par batterie en moins de 90 secondes, la gamme PU élargie est conçue pour répondre aux besoins en alimentation de plus en plus variés qui apparaissent dans les déploiements de centres de données dédiés à l'IA.

Cette approche reflète un consensus croissant dans l'industrie sur le fait que les batteries devraient jouer un rôle plus actif dans les systèmes d'alimentation de l'ère de l'IA. À mesure que les charges de travail liées à l'IA gagnent en dynamisme, le stockage d'énergie dépasse le cadre des fonctions traditionnelles de secours pour favoriser l'équilibrage de charge, la résilience des infrastructures et une utilisation plus efficace des écosystèmes UPS existants.

Le 3 juin, de 12 h 20 à 13 h, James Li, directeur général de la division UPS, centres de données et télécommunications chez Ampace, participera à une table ronde sur la scène Discovery pour débattre de la question suivante : « Le courant alternatif ou le courant continu est-il le mieux adapté aux besoins informatiques à haute densité de demain ? » Li dirige la stratégie mondiale d'Ampace en matière d'énergie critique et de stockage d'énergie côté utilisateur.

À propos d'Ampace

Ampace Technology Limited est un acteur innovant de renommée mondiale dans le domaine des nouvelles technologies énergétiques, spécialisé dans les infrastructures d'alimentation électriques essentielles pour les centres de données. L'entreprise fournit des systèmes de stockage d'énergie côté courant continu et des cellules de batterie BBU à haute performance, soutenus par des capacités de R&D et de fabrication intégrées verticalement, allant de la technologie des cellules à l'intégration complète des systèmes. Ampace détient plusieurs certifications, notamment CNAS, ISO 17025 et IATF 16949, et compte plus de 50 millions de clients à travers le monde dans les secteurs du stockage d'énergie, de la mobilité électrique et de l'outillage électrique. Ampace s'engage à construire les fondations de l'énergie intelligente pour l'ère de l'IA.

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