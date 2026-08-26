AMPERA UND DAS LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY GEBEN STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT ZUR ENTWICKLUNG FORTSCHRITTLICHER KERNBRENNSTOFFE BEKANNT

PALM BEACH GARDENS, Florida, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA gab heute ein strategisches Partnerschaftsprojekt mit dem Lawrence Livermore National Laboratory, einem nationalen Labor des US-Energieministeriums (Department of Energy) bzw. der National Nuclear Security Administration (NNSA), bekannt, um die Entwicklung skalierbarer, fortschrittlicher Kernbrennstoffe für den Einsatz in modernen Kernenergiesystemen, einschließlich kompakter und unterkritischer Reaktorplattformen, voranzutreiben.

Thorium TRISO fuel cross-section representation

Ziel ist es, eine robuste, kosteneffiziente und nachhaltige Herstellung von fortschrittlichem TRISO-Brennstoff (Tri-Structural Isotropic) zu ermöglichen und damit die Strategie von AMPERA zum Aufbau einer skalierbaren und sicheren inländischen Lieferkette für fortschrittlichen Kernbrennstoff voranzutreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden das gemeinsame Fachwissen, die Ausrüstung, die Software und die Ressourcen genutzt, um Verfahren für fortschrittliche Kernbrennstoffe zu entwickeln, zu charakterisieren und zu optimieren.

„Öffentlich-private Projekte wie dieses zeigen, wie wertvoll es ist, die erstklassigen Forschungskapazitäten des LLNL mit Industriepartnern zu verbinden, die einen klaren Technologiebedarf und einen ausgeprägten kommerziellen Fokus haben", sagte Dr. Viktor Sukhotskiy, Forschungsingenieur und Projektleiter am Lawrence Livermore National Laboratory. „Die Zusammenarbeit mit AMPERA bietet uns die Möglichkeit, unser gemeinsames Fachwissen zur Lösung eines anspruchsvollen Problems im Bereich der Kernbrennstoffe einzusetzen und gleichzeitig die Flüssigmetall-Strahltechnologie als fortschrittliche Fertigungstechnik weiterzuentwickeln. Diese Kombination, in Einklang mit wissenschaftlichem Fortschritt, technologischem Wandel und der Bedeutung für die nationale Sicherheit, macht die Zusammenarbeit so spannend."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll die Flüssigmetall-Spritztechnologie evaluiert und optimiert werden, um hochgradig gleichmäßige, kugelförmige Thorium-232-Kerne für TRISO-Brennstoff herzustellen. Das Projekt knüpft an frühere Forschungsarbeiten von unter der Leitung von Sukhotskiy und seinem Team an, bei denen ein neuer Prototyp zur Partikelherstellung mithilfe der tropfenbasierten Flüssigmetall-Strahltechnologie entwickelt wurde. Die Arbeiten umfassen computergestützte Modellierung, Material- und Düsenkompatibilitätstests, die Entwicklung von Hochtemperaturverfahren, die Partikelcharakterisierung, den sicheren Umgang mit radioaktiven Stoffen sowie die Übertragung skalierbarer Prozess- und Konstruktionsregeln zur Unterstützung der künftigen Kommerzialisierung.

Die fortschrittliche Kraftstoffplattform von AMPERA basiert auf firmeneigenen Verfahren, die durch Geschäftsgeheimnisse geschützt sind, sowie auf einem wachsenden Portfolio an geistigem Eigentum. Dazu gehören mehr als 60 Patente, die die firmeneigene Flüssigmetall-Spritztechnologie abdecken, sowie weitere Patentanmeldungen, die sich speziell auf fortschrittliche Herstellungsverfahren und Technologien für TRISO-Brennstoff beziehen. Im Juni gab AMPERA unter seine Strategie für fortschrittliche Brennstoffe bekannt, mit der die Entwicklung einer sicheren Lieferkette für Thorium-Brennstoffe und künftige Produktionskapazitäten für fortschrittliche Brennstoffe unterstützt werden sollen.

„Das Lawrence Livermore National Laboratory kann auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurückblicken, wenn es darum geht, Spitzenforschung in Technologien von nationaler Bedeutung umzusetzen", sagte Brian Matthews, Gründer und CEO von AMPERA. „Der Aufbau einer skalierbaren inländischen Produktionskapazität für hochentwickelten Kernbrennstoff ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von AMPERA. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit den Aufbau der technischen Grundlagen beschleunigen kann, die für die vertikale Integration unserer Brennstoffversorgung erforderlich sind, Kosten und Risiken in der Lieferkette senken und den Einsatz unserer kompakten subkritischen Kernenergiesysteme unterstützen kann."

AMPERA ist der Ansicht, dass fortschrittliche Brennstoffkreisläufe in Verbindung mit modernsten Fertigungsverfahren und Neutronentechnologien der nächsten Generation eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer neuen Generation kompakter, skalierbarer Kernenergiesysteme spielen können. Die Zusammenarbeit unterstützt die langfristige Strategie von AMPERA, fortschrittlichen Brennstoff für seine subkritische Festkörper-Kernenergieplattform zu entwickeln, die darauf ausgelegt ist, kompakte, werkseitig gefertigte Energiesysteme mit einer Betriebsdauer von bis zu 30 Jahren ohne Brennstoffnachfüllung bereitzustellen.

AMPERA entwickelt eine Plattform für subkritische Mikrokernreaktoren, die sichere, zuverlässige und energiereiche Stromversorgung für Rechenzentren sowie für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Industrie und Schifffahrt bereitstellen soll. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reaktoren sind unterkritische Systeme auf eine externe Neutronenquelle angewiesen, um den Betrieb einzuleiten und aufrechtzuerhalten. Dies schafft eine zusätzliche Ebene der Betriebskontrolle und ermöglicht gleichzeitig innovative Ansätze im Brennstoffkreislauf.

Am 1. Juli stellte AMPERA unter das nach eigener Aussage erste Demonstrationsmodul seiner Kernarchitektur im Originalmaßstab vor, das mittels additiver Fertigung hergestellt wurde. Die kugelförmige, monolithische Gyroid-Struktur wurde im 3D-Druckverfahren aus Siliziumkarbid gefertigt und verkörpert die Architektur, die derzeit entwickelt wird, um einen bis zu 30-jährigen Betrieb ohne Nachbetankung zu ermöglichen.

Informationen zu AMPERA

AMPERA ist ein Unternehmen für fortschrittliche Energietechnologie, das skalierbare Stromversorgungslösungen für Rechenzentren sowie für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Industrie und Schifffahrt entwickelt. Mit seiner Initiative „Power Now. Im Rahmen der Strategie Nuclear Next" kombiniert AMPERA fortschrittliche Fertigungstechniken, künstliche Intelligenz und Energietechnologien der nächsten Generation, um zuverlässige, werkseitig gefertigte Energiesysteme zu liefern. Die firmeneigene „Integrated Energy Architecture™" unterstützt die Abwärmerückgewinnung, die Stromerzeugung aus konventionellen Brennstoffen und fortschrittliche subkritische Kernenergie und ebnet so einen nahtlosen Weg in die Zukunft sauberer, reichlich vorhandener Energie. Weitere Informationen finden Sie unter www.amperaglobal.com.

Medienkontakt

[email protected]

(561) 320-1980