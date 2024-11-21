Amtrak感恩节免费托运和提示

-Amtrak Pacific Surfliner为感恩节假期旅行提供免费托运行李和提示

建议火车旅客在非高峰时段旅行，提前预订、提前抵达，以避开度假人群

加利福尼亚州奥兰治2024年11月21日 /美通社/ -- 鉴于假期旅行增加，Amtrak® Pacific Surfliner®建议旅客在感恩节假期期间提前预订。 尽管会增挂更多车厢以提升部分列车的座位容量，乘客仍被强烈建议提前规划行程、及早购票以确保能够获得车票，并考虑升级至商务座以确保座位预订。

为感恩节当周乘坐洛杉矶——圣地亚哥——圣路易斯奥比斯波（LOSSAN）铁路走廊的旅客提供的其他重要信息：

LOSSAN机构

提供免费行李托运 ：为了在繁忙的假期周末接待旅客，我们将于11月25日（周一）至12月2日（周一）在指定的Amtrak Pacific Surfliner服务站之间提供免费行李托运服务。 请访问pacificsurliner.com/holiday查看提供和接受托运行李的车站。

：为了在繁忙的假期周末接待旅客，我们将于11月25日（周一）至12月2日（周一）在指定的Amtrak Pacific Surfliner服务站之间提供免费行李托运服务。 请访问pacificsurliner.com/holiday查看提供和接受托运行李的车站。 暂停铁路2号线和Metrolink代码共享计划 ：为了避免在繁忙的假期期间过度拥挤，铁路2号线和Metrolink代码共享计划将按以下时间表暂停： 铁路2号线暂停日期：11月27日、11月28日、11月29日、11月30日、12月1日和12月2日 Metrolink代码共享暂停日期：11月27日和12月1日

：为了避免在繁忙的假期期间过度拥挤，铁路2号线和Metrolink代码共享计划将按以下时间表暂停：

如果旅行计划有变，乘客必须在计划出发前通过Amtrak.com在线、800-USA-RAIL电话或Amtrak车站的工作人员更改预订。

增派工作人员随时待命：Amtrak Pacific Surfliner正在增加车站工作人员，在繁忙的感恩节周末为旅客提供帮助，包括在欧申赛德公共交通中心（Oceanside Transit Center）的Amtrak办公室配备临时车站工作人员。

以下是更多提示，确保感恩节假期出行安全顺利：

通过预订商务座来预留座位 ：整个假期预计会有大量人群。 请通过预订商务座车票来确保您的座位预订。

：整个假期预计会有大量人群。 请通过预订商务座车票来确保您的座位预订。 乘坐购票列车 ：我们鼓励旅客乘坐他们购买车票的预定列车。 如果您需要调整行程时间，请通过Amtrak应用程序、Amtrak.com在线、800- USA -RAIL电话或在Amtrak车站的工作人员更改车票。

：我们鼓励旅客乘坐他们购买车票的预定列车。 如果您需要调整行程时间，请通过Amtrak应用程序、Amtrak.com在线、800- -RAIL电话或在Amtrak车站的工作人员更改车票。 需要取消行程： 如您在出发前取消，Pacific Surfliner车票可全额退款至原付款方式，无需支付任何费用。

如您在出发前取消，Pacific Surfliner车票可全额退款至原付款方式，无需支付任何费用。 行李： 每位乘客仅可免费携带两件行李，尺寸不超过28英寸x22英寸x11英寸，重量不超过50磅。 也可以携带两件个人物品上车。 在假期期间使用免费行李托运 ，避免携带行李的麻烦。

每位乘客仅可免费携带两件行李，尺寸不超过28英寸x22英寸x11英寸，重量不超过50磅。 也可以携带两件个人物品上车。 非高峰旅行并提前抵达： 最繁忙的旅行日通常是感恩节当周的周二、周三和周日。 早班列车通常比晚班列车有更多空位。 建议顾客在出发前45分钟到达车站。

最繁忙的旅行日通常是感恩节当周的周二、周三和周日。 早班列车通常比晚班列车有更多空位。 建议顾客在出发前45分钟到达车站。 发现可疑，立即报告：如果发现可疑行为或无人看管的物品，请拨打（800）331-0008、911或使用智能手机发送短信至APD11、使用标准手机发送短信至27311，向Amtrak员工或Amtrak警察局人员报告。

请访问pacificsurfliner.com预订行程并了解更多信息。

关于Amtrak® Pacific Surfliner®

Pacific Surfliner沿351英里海岸铁路线行驶，途经圣地亚哥、奥兰治、洛杉矶、文图拉、圣巴巴拉和圣路易斯奥比斯波等县，贯穿29个车站。 它是美国最繁忙的州际客运铁路线。 如需了解更多信息并计划行程，请访问pacificsurfliner.com。

关于LOSSAN铁路走廊机构

洛杉矶——圣地亚哥——圣路易斯奥比斯波（LOSSAN）铁路走廊机构是一个联合权力机构，由整个LOSSAN铁路走廊沿线的铁路业主、运营商和规划机构组成。 除了努力提高铁路客运量、收入、准点率、运营灵活性和安全性外，LOSSAN机构还于2015年7月与加利福尼亚州签署了机构间转移协议，承担了Pacific Surfliner服务的管理责任。 如需了解更多信息，请访问 Lossan.org。

如需了解更多信息：

Jason Jewell，LOSSAN机构

[email protected]

媒体联系人：

Farida Waquar，LOSSAN机构代表——ACE机构

[email protected]

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