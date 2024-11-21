美鐵（Amtrak）Pacific Surfliner提供免費托運行李服務及感恩節假期出行貼士

火車旅客建議避開高峰時段、提前預訂並提早到達以避免假期人潮

加州橘郡 2024年11月21日 /美通社/ -- 預期假期旅遊需求將增加，美鐵（Amtrak®）Pacific Surfliner®建議旅客於感恩節假期期間提前預訂行程。雖然部分列車將加掛車廂以增加座位數量，火車公司仍強烈建議旅客提前規劃行程，盡早訂票以確保票源，並升級至商務艙車票以保證座位預留。

感恩節週期間於洛杉磯–聖地牙哥–聖路易斯奧比斯波（LOSSAN）鐵路走廊乘火車旅行的旅客需注意以下重要資訊：

提供免費行李托運服務 ：為應對假期週末的旅遊高峰，美鐵（Amtrak）Pacific Surfliner將於11月25日（星期一）至12月2日（星期一）期間，在部分設有工作人員的車站提供免費行李托運服務。請瀏覽pacificsurliner.com/holiday查閱提供和接受行李托運服務的車站詳情。

：為應對假期週末的旅遊高峰，美鐵（Amtrak）Pacific Surfliner將於11月25日（星期一）至12月2日（星期一）期間，在部分設有工作人員的車站提供免費行李托運服務。請瀏覽pacificsurliner.com/holiday查閱提供和接受行李托運服務的車站詳情。 Rail 2 Rail與Metrolink共享票計劃暫停服務 ：為避免假期高峰期間出現過度擁擠，Rail 2 Rail與Metrolink共享票計劃將於以下時間暫停服務：

：為避免假期高峰期間出現過度擁擠，Rail 2 Rail與Metrolink共享票計劃將於以下時間暫停服務： Rail 2 Rail服務將於以下日期暫停：11月27日、11月28日、11月29日、11月30日、12月1日、12月2日

Metrolink代碼共享計劃將於以下日期暫停：11月27日、12月1日

如果旅遊計劃有變動，顧客必須提前在Amtrak.com網站、撥打800-USA-RAIL電話，或在有工作人員的美鐵（Amtrak）車站更改預訂。

額外工作人員協助：美鐵（Amtrak）Pacific Surfliner將在繁忙的感恩節假期期間增派工作人員協助旅客，包括在奧申賽德交通中心（Oceanside Transit Center）的Amtrak辦公室提供臨時工作人員。

更多確保感恩節假期順利安全旅行的小貼士：

透過預訂商務艙確保您有預留座位 ：預計假期期間將有大量人潮。確保您有預留座位，請預訂商務艙車票。

：預計假期期間將有大量人潮。確保您有預留座位，請預訂商務艙車票。 搭乘您已訂票的列車 ：鼓勵旅客搭乘已購票的指定列車。如果您需要調整出發時間，請透過美鐵（Amtrak）應用程式、Amtrak.com網站、撥打電話800- USA -RAIL或在設有服務的Amtrak車站更改您的車票。

：鼓勵旅客搭乘已購票的指定列車。如果您需要調整出發時間，請透過美鐵（Amtrak）應用程式、Amtrak.com網站、撥打電話800- -RAIL或在設有服務的Amtrak車站更改您的車票。 有需要時，可取消您的行程： 如在出發前取消，Pacific Surfliner車票可全額退款至原支付方式，且無需支付任何費用。

如在出發前取消，Pacific Surfliner車票可全額退款至原支付方式，且無需支付任何費用。 行李： 每位乘客可免費攜帶最多兩件行李，尺寸不超過28英寸 x 22英寸 x 11英寸，且重量不超過50磅。每位乘客還可攜帶兩件個人用品登車。 在假期期間，利用免費託運行李服務，免去攜帶行李的困擾。

每位乘客可免費攜帶最多兩件行李，尺寸不超過28英寸 x 22英寸 x 11英寸，且重量不超過50磅。每位乘客還可攜帶兩件個人用品登車。 避開高峰時段並提前抵達： 感恩節週的最繁忙旅行日通常是週二、週三和週日。早上的列車通常比晚些時候的列車有更多的空位。建議乘客在出發前45分鐘抵達車站。

感恩節週的最繁忙旅行日通常是週二、週三和週日。早上的列車通常比晚些時候的列車有更多的空位。建議乘客在出發前45分鐘抵達車站。 如果您看到可疑情況，請即時報告：若發現可疑活動或無人看管的物品，請立即向任何一位美鐵（Amtrak）員工或美鐵警察局（Amtrak Police Department）成員報告，您可以撥打（800）331-0008，撥打911，或透過智能手機發送短訊至APD11，或從普通手機發送短訊至27311。

請瀏覽pacificsurfliner.com預訂行程並了解更多資訊。

關於Amtrak®Pacific Surfliner® Pacific Surfliner沿著351英里的海岸鐵路路線行駛，經過聖地牙哥（San Diego）、橙縣（Orange）、洛杉磯（Los Angeles）、文圖拉（Ventura）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和聖路易斯•奧比斯波（San Luis Obispo）等地，服務29個車站。這是美國最繁忙的州政府支持的城際客運鐵路路線。請瀏覽pacificsurfliner.com了解更多資訊並計劃行程。

關於洛杉磯 – 聖地牙哥 – 聖路易斯奧比斯波（LOSSAN）鐵路走廊機構

洛杉磯 – 聖地牙哥 – 聖路易斯奧比斯波（LOSSAN）鐵路走廊機構是一個聯合權力機構，由沿整個LOSSAN鐵路走廊的鐵路所有者、營運商和規劃機構組成。除了致力於提升乘客鐵路運輸量、收入、準時表現、營運靈活性和安全性外，LOSSAN鐵路走廊機構在2015年7月根據與美國加州簽署的跨機構轉交協議，開始負責管理Pacific Surfliner列車服務。欲了解更多資訊，請瀏覽

Lossan.org。

欲知詳情：

Jason Jewell，LOSSAN Agency

[email protected]

傳媒聯絡：

Farida Waquar，The ACE Agency代表LOSSAN Agency

[email protected]

Amtrak® Pacific Surfliner