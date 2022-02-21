安永企業家存取網絡歡迎第二批黑人和拉丁裔企業家

紐約2022年2月21日 /美通社/ -- Ernst & Young LLP（安永美國）今天歡迎 96 位黑人和拉丁裔創始人和行政總裁加入安永企業家存取網絡 (EY Entrepreneurs Access Network, EAN) 的 2022 年組別。全國商業加速器 EAN 是一個全面的高管計劃，旨在透過存取資源、網絡和一對一指導來提升黑人和拉丁裔人擁有的新成立和老字號公司。該計劃於 2021 年 1 月正式推出後，這是第二批 EAN 全部參與者。

2022 年 EAN 課程包括來自美國各地的 96 名黑人和拉丁裔企業家，他們領導代表各行各業的高潛力公司，包括技術、零售和消費品、製造、分銷及專業服務。透過 EAN，參與者可以連接至由投資者和顧問組成的精英網絡，以幫助解決他們在發展業務時遇到的差異。

安永企業家存取網絡美洲安永私人領袖和高管贊助商 Lee Henderson 表示：「為了讓少數族裔企業家獲得長期的經濟成功，整個商界必須解決獲得資本、導師和網絡的不平等問題。我們的目標是為這些創新企業家提供所需的支援，以擴大他們蓬勃發展的公司，為他們的企業、利益相關者及最終為他們的社區創造繁榮。」

根據安永美國的最新研究，雖然 73% 的富經驗黑人和拉丁裔企業家在 2021 年經歷了適度到顯著的營收增長，但幾乎所有人都擔心這是由於短期的注意力提升所致。這些數據和其他調查結果表明，需要為歷來服務不足的企業家維持強大的支援網絡。

安永美洲市場傳訊及支援負責人暨安永企業家訪問網絡項目總監 Nit Reeder 表示：「長期以來，黑人和拉丁裔企業一直被低估和支援不足。儘管他們在收入和就業方面為我們的經濟貢獻了數十億美元，但他們仍然遇到系統性障礙。我們渴望歡迎今年由雄心勃勃領導者組成的班級，他們渴望個人和職業發展，準備更上一層樓。」

EAN 為期 12 個月的計劃包括公司評估、與專門的安永美國關係顧問配合，以及根據公司需求和成熟程度定制學習計劃。參與者將獲得一系列主題的指導，包括數碼轉型、提高員工技能的支援，以及幫助開發董事會和擴大專業網絡等。

評估申請計劃的黑人和拉丁裔老闆是基於他們的領導風格和商業頭腦，以及他們公司的文化、創新水平和可擴展潛力。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 ey.com/EAN。

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