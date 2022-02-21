EY企业家访问网络项目欢迎第二批黑人和拉丁裔企业家

纽约2022年2月21日 /美通社/ -- 安永（Ernst & Young LLP，EY US）今天欢迎96位黑人和拉丁裔创始人及首席执行官加入安永企业家访问网络项目（EAN）2022年团队。作为一个全国性业务加速器项目，企业家访问网络是一项综合性执行计划，旨在通过提供资源、网络和一对一指导来促进新兴及成熟的黑人和拉丁裔公司不断发展。该计划于2021年1月正式启动，本次形成了该计划第二个完整EAN参与者团队。

2022年EAN团队包括来自美国各地的96位黑人和拉丁裔企业家，他们领导着技术、零售和消费产品、制造和分销以及专业服务等众多行业的高潜力公司。通过企业家访问网络，参与者可以融入一个由投资者和顾问组成的精英网络，帮助解决他们在发展业务中遇到的差距问题。

安永企业家访问网络、安永美洲私人领袖兼执行发起人Lee Henderson表示：“为了让少数族裔企业家获得长期的经济成功，整个商业社区必须解决在获得资本、导师和网络方面的机会不平等问题。我们的目标是为这些创新企业家提供所需支持，推动其所属公司蓬勃发展，并为他们的企业和利益相关者创造繁荣，最终惠及其所在社区。”

根据美洲安永（EY US）的最新研究，尽管73%的知名黑人和拉丁裔企业家在2021年实现了中等到显著收入增长，但几乎所有人都担心这一增长仅是由短期关注推动而成。这些数字及其他调查结果都表明，需要为历来均未享受充分服务的企业家维持强大的支持网络。

“长期以来，黑人和拉丁裔企业一直被低估，得不到足够支持。虽然他们在收入和就业方面为我们的经济贡献了数十亿美元，但他们仍然面临系统性障碍，”安永美洲市场传播与赋能领导者暨安永企业家访问网络项目总监Nit Reeder表示。“我们非常欢迎今年的课程，参加这一课程的众多胸怀壮志的领导者们渴望实现个人和专业双增长，并已经为提升到全新高度做好了准备。”

企业家访问网络项目为期12个月的计划包括一项与安永美洲专业关系顾问协调的公司评估，以及一项基于公司需求和成熟度的定制学习计划。参与者将获得一系列主题相关指导，包括数字化转型、支持员工技能提升，以及帮助建立董事会和扩展专业网络等。

除了公司的文化、创新水平和可扩展性潜力之外，申请参加该计划的黑人和拉丁裔企业家还将根据自身的领导风格与业务敏锐性接受评估。

如需了解更多信息，请访问ey.com/EAN。

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