安永宣佈首批參與黑人及拉丁裔企業家計劃的企業家

紐約2020年12月14日 /美通社/ -- Ernst & Young LLP（安永美國）今天宣佈首批參與 Entrepreneurs Access Network (EAN) 的企業家，這是一個企業加速器及全面的高級管理層教育計劃，旨在透過提供導師、資源及網絡，協助黑人及拉丁裔企業家發展其可擴大規模的公司。EAN 為新興及老牌企業提供以班級形式進行的精選學習計劃，並為全國各級別的黑人及拉丁裔企業家提供可按需選擇的自學課程。

首批參與者包括美國 10 個市場的企業家。

安永美洲公司會計副主席 Sam Johnson 說：「根深蒂固的體系挑戰令許多少數族裔公司無法充分發揮潛力，這個問題在今年更加嚴重。透過 EAN，我們的目標是為黑人及拉丁裔創始人提供必要的支援，以可持續的方式擴大公司規模及推動經濟增長。如果沒有平等的機會，許多黑人及拉丁裔擁有的公司以及數百萬個工作崗位的未來將岌岌可危。」

僅在 2019 年，由少數族裔擁有的公司就創造了約 7,000 億美元的收入，但只有約 1% 的風險投資資金投給了黑人及拉丁裔創始人 。這些數字說明了不支援這些資源不足的企業家的巨大機會成本。

安永 Entrepreneurs Access Network 計劃總監 Nit Reeder 說：「少數族裔企業家顯示出巨大的收入潛力，他們獲得的支援卻很少，但是彌合這個差距不僅僅需要資本， EAN 不是一個『資助後即忘記』的計劃。我們的課程提供了工具及進入生態系統的途徑。」

EAN 為期 12 個月的精選計劃包括公司評估、與專門的安永關係顧問配對，以及根據公司的需求及成熟度自訂的學習計劃。參與者獲得有形及無形的指導，例如數碼轉型的指導、在為員工提升技能上的支援，以及協助成立董事會及擴大專業網絡的指導。

申請這個精選計劃的黑人及拉丁裔企業家根據指定標準進行評估，並被歸為「新興」或「按需」類別。1 月中旬，所有收入、所有權及營運成熟度級別的黑人及拉丁裔企業家都將能夠存取 EAN 資源庫，該資源庫透過網絡提供自學課程。

Reeder 補充說：「EAN 建立在我們組織當前的創業計劃之上，包括有 34 年歷史的安永 Entrepreneur Of The Year™（企業家獎）及有 12 年歷史的成功女性企業家獎。展望明年，我們現在更需要支援黑人及拉丁裔企業家，將他們與助其蓬勃發展所需的資源聯繫起來。」

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ey.com/EAN 。

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