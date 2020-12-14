EY公布面向非裔和拉丁裔企业家的首届企业家项目提名人

企业家访问网络项目（Entrepreneurs Access Network）将支持非裔和拉丁裔企业家进一步拓展他们的业务并重新投资他们的社区

纽约2020年12月14日 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- 安永公司（EY US）今天宣布了企业家访问网络项目（Entrepreneurs Access Network，EAN）的提名人。这个业务加速器是一个综合性的高级别教育项目，旨在为非裔和拉丁裔企业家提供导师、资源和网络，从而发展他们的初创公司。EAN项目为初创和成熟企业提供导师辅助的班级式学习项目，还为全国范围内不同水平的非裔和拉丁裔企业家按需提供适合后者工作节奏的教育项目。

提名人选包括来自美国十大行业市场的企业家。

“根深蒂固的系统性挑战让很多少数族裔创立的企业无法完全发挥自身潜力，这个问题在今年有所加剧，”安永美国会计部副总裁Sam Johnson说道。“通过EAN项目，我们的目标是向非裔和拉丁裔创业者提供所需的支持，以持续扩张他们的业务，推动经济增长。没有公平的市场准入机会，很多非裔和拉丁裔初创企业的未来，以及数百万的工作岗位，就始终摇摆不定。”

大约 只有1%的风险资金投向非裔和拉丁裔企业创始人 ，但是，事实上少数族裔拥有的公司仅在2019年就创造了近7000亿美元的收入。这些数据显示出错失支持这些不被看好的企业家的机会，造成的巨大成本。

“少数族裔企业家几乎得不到什么支持，尽管如此，他们还是显示出巨大的创收潜力。当然，填补这种差距不仅仅需要资本，”安永企业家访问网络项目经理Nit Reeder说道。“EAN项目不是那种“给钱就算完”的项目。我们的课程为企业家提供进入生态系统的工具和机会。”

EAN项目为期12个月的导师辅助项目包括配备专属安永关系顾问的公司评估项目，以及根据公司的需求和成熟程度量身打造的学习计划。参与者会获取有形及无形的指导，例如数据转型指导，提升员工技能方面的支持，以及帮助公司建立董事会和扩大专业人才网络。

申请参加导师辅助项目的非裔和拉丁裔企业家将根据一定标准进行评估，然后分为“新兴型”和“按需型”两类。所有收入水平、所有权类型和运营成熟程度的非裔和拉丁裔企业家都可以在2021年1月中旬访问EAN项目的资源库，该网上资源库提供自主控制的学习课程。

Reeder补充说：“EAN项目建立在公司现有企业家培训项目的基础之上，包括持续34年的安永年度企业家（EY Entrepreneur Of The Year™）项目和持续12年的Entrepreneurial Winning Women项目。展望新的一年，支持非裔和拉丁裔企业家从未如此重要，必须为他们提供企业发展所需的资源。”

了解更多信息，请访问 www.ey.com/EAN 。

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