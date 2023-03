ANATEL SELECIONA A BWTECH PARA FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE MAPAS 3D

BELO HORIZONTE, Brasil, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Bwtech foi selecionada, através de processo licitatório, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para fornecer mapas 3D de resolução de 2 metros para as principais cidades do Brasil.

Especificamente, para as faixas de frequências de 3,5 GHz e 26 GHz, em decorrência da característica de propagação, mapas com maior precisão das edificações (3D) tornam-se essenciais para uma melhor representação da propagação do sinal, principalmente nos ambientes com edificações altas (grande urbanização / urbano denso).

Os mapas poderão ser usados para o disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização eficiente do espectro de radiofrequências.

Essa aquisição contribuirá para a promoção da ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados, estimular a competição e a sustentabilidade do setor de telecomunicações, promover a satisfação dos consumidores e promover a disseminação de dados e informações setoriais.

Sobre Bwtech: Bwtech (www.bwtech.com) é uma provedora de soluções de planejamento de rede e otimização de desempenho end-to-end para operadoras móveis, provedores de serviços gerenciados, reguladores de telecomunicações e MVNE/Os. Bwtech é também distribuidor exclusivo na América do Sul desde 2006 da ferramenta líder em planejamento de rede, Atoll, desenvolvida pela empresa Forsk ( www.forsk.com ).

Os mapas 3D fornecidos pela Bwtech são desenvolvidos em parceria com a empresa francesa LuxCarta ( www.luxcarta.com ), líder mundial em fornecimento de mapas 3D para planejamento de redes móveis.

