Antaisolar adhère au Pacte mondial des Nations unies et publie son rapport ESG 2025

XIAMEN, Chine, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- Antaisolar, un expert de premier plan en solutions de systèmes de montage photovoltaïques numériques et intelligents, annonce son adhésion officielle au Pacte mondial des Nations unies ainsi que la publication de son rapport ESG 2025, marquant ainsi deux étapes clés dans les efforts continus de l'entreprise en matière de développement durable.

En tant que signataire du Pacte mondial des Nations unies, Antaisolar intégrera les dix principes du Pacte mondial dans sa stratégie de développement durable RAISE, qui s'articule autour de cinq piliers : une gouvernance rigoureuse, des produits haut de gamme, l'équité et l'inclusion, la coexistence écologique et la prospérité partagée. Conformément aux Objectifs de développement durable des Nations unies, cette stratégie met l'accent sur la conformité de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des données relatives aux émissions de carbone et la gestion des compétences clés, en intégrant les enjeux de développement durable dans les opérations commerciales et la gestion de la chaîne de valeur.

Le rapport ESG 2025 présente en détail les performances d'Antaisolar dans les domaines prioritaires que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Selon le rapport, l'énergie verte représentait 15,54% de la consommation énergétique d'Antaisolar, tandis que sa centrale solaire, construite par ses soins, produit 4 641 057 kWh d'électricité par an. Le rapport met également en avant les progrès constants réalisés en matière de gestion de l'énergie et des émissions, de santé et de sécurité au travail, de développement des collaborateurs, de diversité et d'inclusion, d'engagement communautaire, d'éthique d'entreprise, de gestion des risques et de sécurité de l'information, ce qui témoigne d'une approche plus systématique de la gestion ESG à l'échelle de l'organisation. Elle établit également un lien entre le développement responsable des produits et la gestion de la qualité, d'une part, et les objectifs globaux de l'entreprise en matière de développement durable, d'autre part, en étendant les considérations ESG des opérations internes à l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle. Les données et pratiques clés en matière d'ESG présentées dans le rapport ont fait l'objet d'une vérification indépendante par TÜV SÜD, ce qui renforce la transparence, la crédibilité et la fiabilité de ces informations.

Antaisolar a également dévoilé ses plans d'action 2026-2027 pour EcoRaise, son initiative mondiale de co-construction écologique, qui s'articule autour de quatre axes : la protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité, le développement des énergies vertes et les modes de vie durables. En 2026, l'entreprise est entrée en partenariat avec l'Association pour la protection des animaux de Xiang'an afin de soutenir la préservation de six espèces d'oiseaux protégées au niveau national grâce à un don dédié, élargissant ainsi son engagement en faveur de la biodiversité de la conservation de la flore à la protection de la faune.

À l'avenir, Antaisolar continuera à aligner ses pratiques de développement durable sur les dix principes du Pacte mondial des Nations unies, à faire progresser la mise en œuvre de sa stratégie RAISE et à collaborer avec des partenaires internationaux afin de soutenir la transition mondiale vers les énergies vertes.