Antaisolar: контракт с Enter Engineering на 470 МВт солнечных трекеров в Узбекистане.

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Antaisolar

14 Aug, 2023, 10:46 ET

ТАШКЕНТ, Узбекистан, 14 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Antaisolar, ведущий поставщик всей отраслевой цепочки по монтажу фотоэлектрических систем, объявила о подписании контракта на поставку солнечной трекинговой системы мощностью 470 МВт с компанией Enter Engineering, занимающей первое место среди EPC-подрядчиков в Центральной Азии. На церемонии подписания контракта присутствовали Габриэль Уильям Вонг (Gabriel William Wong), вице-президент компании Antaisolar, Арабин Лама (Arabin Lama), генеральный менеджер по региону АТР, и представители компании Enter Engineering. Проект станет крупнейшим проектом компании Antaisolar в Центральной Азии и будет завершен в декабре 2023 года.

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Antaisolar Announces Signing of 470MWp Solar Tracker in Uzbekistan with Enter Engineering
Antaisolar Announces Signing of 470MWp Solar Tracker in Uzbekistan with Enter Engineering

После завершения проекта ежегодно можно будет передавать около 600 млн. кВт/ч экологически чистой электроэнергии и сократить ежегодные выбросы углекислого газа на 600 тыс. т. Это может эффективно способствовать развитию и созданию местных источников возобновляемой энергии, а также способствовать преобразованию и модернизации местной энергетической структуры.

В проекте используется разработанная компанией Antaisolar независимая одноосная система трекинга 1P (TAI-Simple), которая может достичь увеличения выработки электроэнергии на 18,5-24%. TAI-Simple прошла строгую проверку в ведущей аэродинамической лаборатории CPP и разработана в строгом соответствии с данными испытаний в аэродинамической трубе. Это позволяет устранить проблему нестабильности и обеспечить безопасную работу электростанции в экстремальных ветровых и снежных условиях. Кроме того, она может идеально сочетаться с двусторонними модулями большого размера и обеспечивать большие углы отслеживания, что еще больше повышает эффективность выработки электроэнергии и снижает эксплуатационные расходы. 

Узбекистан располагает достаточными солнечными ресурсами, подходящими для развития солнечной энергетики. В последние годы в ответ на глобальное изменение климата и развитие национальной экономики, Узбекистан активно развивает новую энергетику и планирует довести долю выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 25% в 2026 году. Узбекистан, как страна с развивающимся рынком солнечной энергетики и большим потенциалом развития, привлекает внимание мировых инвесторов и разработчиков фотоэлектрических систем.

Antaisolar и Enter Engineering продолжат углублять сотрудничество на рынке фотоэлектрических элементов. Благодаря превосходному качеству продукции, тщательному проектированию и эффективному обслуживанию, они смогут раскрыть рынок солнечной энергетики в Центральной Азии и внести свой вклад в построение общества с нулевым уровнем выбросов углерода.

Информация о компании Antaisolar:

Antaisolar, ведущий мировой поставщик солнечных трекеров и монтажных систем. В настоящее время компания, основанная в 2006 г., насчитывает более 800 сотрудников, владеет уникальными технологиями и имеет собственную научно-исследовательскую группу, состоящую из 120 специалистов. По состоянию на конец 2022 года суммарный объем поставок солнечных стоек достиг 25,4 ГВт.

www.antaisolar.com 

Контактная информация
[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2183907/Antaisolar.jpg

SOURCE Antaisolar

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Antaisolar Announces Signing of 470MWp Solar Tracker in Uzbekistan with Enter Engineering

Antaisolar Announces Signing of 470MWp Solar Tracker in Uzbekistan with Enter Engineering

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