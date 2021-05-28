Antaisolar заключает соглашение с One Stop Warehouse и сотрудничает с Paramount Group

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Antaisolar

May 28, 2021, 07:45 ET

Antaisolar объявляет о заключении соглашений на поставку каркасов солнечных батарей мощностью 2 ГВт с One Stop Warehouse и стратегическом сотрудничестве с Paramount Group

Компания отметила свое 15-летие двумя сделками, заключенными в один день.

СЯМЫНЬ (Китай), 28 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- 26 мая компания Antaisolar, один из ведущих поставщиков систем монтажа солнечных батарей в рамках общеотраслевой цепи, отметила свое 15-летие объявлением о подписании соглашения на поставку своих каркасов солнечных панелей общей мощностью 2 ГВт с крупнейшим австралийским дистрибьютором One Stop Warehouse (OSW), а также соглашения о стратегическом сотрудничестве с Paramount Group (Paramount) в Бангладеш.

Сотрудничество с OSW в поставке каркасов для солнечных батарей мощностью 2 ГВт

Antaisolar online signing ceremony
Antaisolar online signing ceremony

По условиям соглашения в период с 2021 по 2024 год Antaisolar поставит OSW каркасы солнечных батарей общей мощностью 2 ГВт.

«Мы гордимся тем, что отметили свою 15-ю годовщину достижением столь значимого рубежа, заключив соглашение о сотрудничестве с OSW на поставку оборудования под солнечные батареи мощностью 2 ГВт. Компания OSW на протяжении многих лет осуществляет активную деятельность в Австралии и в 2019 году вошла в число 500 самых быстрорастущих частных компаний в этой стране. Мы рады сотрудничеству с OSW, поскольку это открывает новые перспективы для роста и ускорения перехода на использование местных источников энергии», — заявила президент компании Antaisolar Жасмин Хуан (Jasmine Huang).

«Компания Antaisolar является нашим ценным партнером и широко известна своей высококачественной продукцией и универсальным обслуживанием. Наше стратегическое партнерство усилит преимущества, которыми обладают обе стороны в солнечной энергетике, что позволит нам прикладывать взаимодополняющие усилия для стимулирования перехода к низкоуглеродной экономике», — заявил глава компании OSW Энсон Чжан (Anson Zhang).

Стратегическое партнерство с Paramount Group

Ранее в этом году компания Antaisolar заключила партнерское соглашение с компанией Paramount о строительстве сетевой солнечной электростанции мощностью 40 МВт. Будучи страной, активно развивающей солнечную энергетику, Бангладеш является лучшим местом для налаживания такого взаимодействия. В соглашении содержится призыв к дальнейшему сотрудничеству для реализации проектов, связанных с поставками систем монтажа солнечных батарей, в интересах быстро развивающегося коммунального сектора. В рамках сотрудничества Paramount и Antaisolar объединят усилия для содействия переходу на альтернативные источники энергии в Бангладеш.

15-летний юбилей компании Antaisolar был ознаменован новым импульсом, который придали ее развитию два стратегических соглашения о сотрудничестве. Следуя концепции Backbone for Solar World («Главная опора солнечного мира»), компания Antaisolar будет сотрудничать с партнерами по всему миру в целях достижения углеродной нейтральности и работы в этом направлении в течение следующих 15 лет.

Информация о компании Antaisolar:

Компания Antaisolar, основанная в 2006 году, обладает обширным опытом в области систем монтажа солнечных батарей и слежения за солнцем, имея в своем штате более 800 сотрудников, включая подразделение НИОКР, состоящее из 80 специалистов. Antaisolar непрерывно оптимизирует свою глобальную систему обслуживания клиентов, включающую в себя более 20 филиалов и представительств по всему миру.

На сегодняшний день суммарные объемы поставок каркасов солнечных батарей достигли 15 ГВт. Компания занимает первое место по объему экспорта в Японию в течение семи лет подряд, а также первое место на дистрибьюторских рынках Австралии и Вьетнама.

Контактная информация:
www.antaisolar.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1519891/Antaisolar_online_signing_ceremony.jpg

SOURCE Antaisolar

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