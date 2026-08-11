Anytime France adquiere el grupo de fitness INTERVAL Sport

Esta adquisición servirá para ampliar la presencia de la marca Anytime Fitness en Francia

PARÍS y BOCA RATON, Fla. y WOODBURY, Minn., 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Purpose Brands, la cartera de marcas de franquicias de fitness, salud y bienestar más grande y fiable del mundo, anunció hoy que el franquiciado principal de Anytime Fitness en Francia ha adquirido INTERVAL Sport Fitness Group, con el fin de convertir diez propiedades de INTERVAL Sport en clubes Anytime Fitness. El franquiciado principal, Anytime France, S.A.S., opera actualmente tres clubes en todo el país, incluyendo ubicaciones situadas en Île-de-France (París), Auvergne-Rhône-Alpes y Provence-Alpes-Côte d'Azur.

"La marca Anytime Fitness está experimentando un crecimiento extraordinario: acabamos de inaugurar nuestro gimnasio número 6.000 y esperamos abrir 500 más en todo el mundo este año", declaró Sander van den Born, director internacional de Purpose Brands. "Dado que las tendencias europeas en el mundo del fitness favorecen el entrenamiento de fuerza y la recuperación, el crecimiento de la marca en Francia es el siguiente paso lógico, y el equipo de Anytime France es el socio ideal para lograrlo. Nuestro modelo de encontrar al colaborador local idóneo ha demostrado su eficacia en repetidas ocasiones a nivel global, y esperamos seguir creciendo en toda Europa".

Anytime France es propiedad de Benoit Hanssen y Matt Burgess, quienes también gestionan gimnasios Anytime Fitness en toda Italia. "La incorporación de los gimnasios INTERVAL Sport a la red de Anytime Fitness supone dar la bienvenida a 10 nuevas ubicaciones, 23 miembros del equipo y 14.000 socios a nuestra familia", explicó Hanssen. "Nuestro objetivo ahora es garantizar que todos ellos reciban la misma experiencia personalizada y de alta calidad que nuestros socios actuales ya conocen".

"Esta adquisición refleja exactamente el tipo de crecimiento que queremos ver en toda Europa: una expansión planificada y centrada en la comunidad, que incorpora operadores locales sólidos, como Anytime France, a nuevas ubicaciones", afirmó Stacy Anderson, presidenta global de marca de Anytime Fitness. "Diversificar nuestros gimnasios para satisfacer las necesidades de los socios locales, sin dejar de ser fieles a los estándares de nuestra marca global, siempre ha sido fundamental para nuestra estrategia de crecimiento. Este es un gran paso adelante para nuestros socios en Francia y demuestra la solidez de nuestro modelo a medida que continuamos expandiéndonos por la región"

Acerca de Anytime Fitness

Anytime Fitness (anytimefitness.com) es la marca de fitness más grande y de mayor crecimiento del mundo, con la previsión de abrir 500 nuevos clubes en 2026 y que actualmente cuenta con 5,6 millones de socios en más de 6.000 clubes en 40 países y territorios de los siete continentes. Anytime Fitness ofrece entrenamiento personalizado, nutrición y asesoramiento para la recuperación a sus socios, tanto en el club como a través de su aplicación, todo a un precio excelente. Los clubes están abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año, y los socios tienen acceso a todos los clubes Anytime Fitness del mundo con una sola membresía. Anytime Fitness forma parte de su cartera dedicada a la salud y bienestar de Purpose Brands; todos los clubes franquiciados son de propiedad y gestión individual. Para obtener más información sobre las oportunidades de franquicia, visite franchise.anytimefitness.com o purposebrands.com.

Acerca de Purpose Brands, LLC

Purpose Brands es la cartera de franquicias de fitness, salud y bienestar más grande y confiable del mundo: Anytime Fitness, Orangetheory Fitness, Waxing the City, The Bar Method y Provision Security. En conjunto, estas marcas generan 3.900 millones de dólares en ingresos y operan en 40 países de los siete continentes, con un total de 6 millones de miembros. Gracias a un modelo operativo de franquicia de primer nivel y una gama de servicios que impulsan el crecimiento de sus marcas, Purpose Brands está en la mejor posición para una rápida expansión y para captar una sólida cuota de mercado en la industria global del bienestar. Para más información, visite https://purposebrands.com.