Anytime France übernimmt die INTERVAL Sport Fitness Group

Durch die Übernahme wird die Präsenz der Marke Anytime Fitness in Frankreich ausgebaut

PARIS, BOCA RATON (Florida) und WOODBURY (Minnesota), 11. August 2026 /PRNewswire/ -- Purpose Brands, das weltweit größte und vertrauenswürdigste Portfolio an Franchise-Marken in den Bereichen Fitness, Gesundheit und Wellness, gab heute bekannt, dass der Master-Franchisenehmer von Anytime Fitness in Frankreich die INTERVAL Sport Fitness Group übernommen hat und zehn INTERVAL Sport-Standorte in Anytime Fitness-Clubs umwandeln wird. Der Master-Franchisenehmer Anytime France, S.A.S., betreibt derzeit drei Clubs im ganzen Land, darunter Standorte in der Île-de-France (Paris), in der Auvergne-Rhône-Alpes und in der Provence-Alpes-Côte d'Azur.

„Die Marke Anytime Fitness befindet sich auf einem unglaublichen Wachstumskurs: „Wir haben gerade unseren 6.000. Standort eröffnet und gehen davon aus, in diesem Jahr weltweit 500 Clubs zu eröffnen", sagte Sander van den Born, Chief International Officer bei Purpose Brands. „Da die europäischen Fitness-Trends derzeit vor allem auf Krafttraining und Regeneration setzen, ist das Wachstum der Marke in Frankreich ein logischer nächster Schritt, und das Team von Anytime France ist genau der richtige Partner, um dies umzusetzen. „Unser Modell zur Suche nach dem richtigen lokalen Partner hat sich weltweit bereits mehrfach bewährt, und wir freuen uns auf weiteres Wachstum in ganz Europa."

Anytime France gehört Benoit Hanssen und Matt Burgess, die auch Anytime Fitness-Clubs in ganz Italien betreiben. „Mit der Eingliederung der INTERVAL Sport-Clubs in das Anytime Fitness-Netzwerk heißen wir 10 neue Standorte, 23 Mitarbeiter und 14.000 Mitglieder in unserer Familie willkommen", sagte Hanssen. „Unser Fokus liegt nun darauf, sicherzustellen, dass jeder einzelne von ihnen dieselbe individuelle und hochwertige Erfahrung erhält, die unsere bestehenden Mitglieder bereits kennen."

„Diese Übernahme spiegelt genau die Art von Wachstum wider, die wir in ganz Europa anstreben: eine wohlüberlegte, gemeinschaftsorientierte Expansion, durch die starke nationale Betreiber wie Anytime France an neuen Standorten Fuß fassen", sagte Stacy Anderson, Global Brand President bei Anytime Fitness. „Die Diversifizierung unserer Clubs, um den Bedürfnissen der Mitglieder vor Ort gerecht zu werden und gleichzeitig unseren globalen Markenstandards treu zu bleiben, stand schon immer im Mittelpunkt unserer Wachstumsstrategie. „Dies ist ein großer Fortschritt für unsere Mitglieder in Frankreich und zeigt die Stärke unseres Modells, während wir unseren Ausbau in der gesamten Region fortsetzen."

Über Anytime Fitness

Anytime Fitness (anytimefitness.com) ist die größte und am schnellsten wachsende Fitnessmarke der Welt. Bis 2026 sollen voraussichtlich 500 neue Clubs hinzukommen. Derzeit betreut das Unternehmen 5,6 Millionen Mitglieder in mehr als 6.000 Clubs in 40 Ländern und Gebieten auf allen sieben Kontinenten. Anytime Fitness bietet seinen Mitgliedern individuelle Beratung in den Bereichen Training, Ernährung und Regeneration – sei es im Fitnessstudio oder über die App – und das alles zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Fitnessstudios sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr geöffnet, und Mitglieder haben mit einer einzigen Mitgliedschaft Zugang zu allen Anytime Fitness-Studios weltweit. Anytime Fitness gehört zum Gesundheits- und Wellness-Portfolio von Purpose Brands; alle Franchise-Clubs befinden sich in Privatbesitz und werden eigenständig betrieben. Weitere Informationen zu Franchising-Möglichkeiten finden Sie unter franchise.anytimefitness.com oder purposebrands.com.

Über Purpose Brands, LLC

Purpose Brands ist das weltweit größte und vertrauenswürdigste Portfolio an Franchise-Marken und Dienstleistungen in den Bereichen Fitness, Gesundheit und Wellness: Anytime Fitness, Orangetheory Fitness, Waxing the City, The Bar Method und Provision Security. Zusammen erzielen diese Marken einen Umsatz von 3,9 Milliarden US-Dollar, sind in 40 Ländern auf allen sieben Kontinenten tätig und zählen insgesamt 6 Millionen Mitglieder. Mit einem Franchise-Betriebsmodell von Weltklasse und einem Dienstleistungsangebot, das die Marken in seinem Portfolio dabei unterstützt, ihr Wachstum zu beschleunigen, ist Purpose Brands bestens aufgestellt, um rasch zu expandieren und einen starken Marktanteil in der globalen Wellness-Branche zu erobern. Weitere Informationen finden Sie unter https://purposebrands.com.