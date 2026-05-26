Aosom startet globale Online-Aktion „Aosom Day: My Happy Place" mit zeitlich begrenzten Angeboten in meistverkauften Kategorien

Kampagne vom 11. Mai bis 2. Juni umfasst interaktives Glücksrad, direkte Preisnachlässe und exklusive Werbegeschenke für Kunden weltweit

HAMBURG, Deutschland, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Aosom, ein führender globaler E-Commerce-Händler für Produkte in den Bereichen Wohnen, Outdoor, Garten, Haustiere und Lifestyle, kündigt den Start seines Online-Markenevents „Aosom Day: My Happy Place" an. Die Kampagne läuft vom 11. Mai bis zum 2. Juni 2026 und umfasst zahlreiche zeitlich begrenzte Aktionen sowie exklusive Angebote, mit denen Verbraucher bei hochwertigen Produkten in zentralen Kategorien sparen können.

Speed Speed Aosom_Day_poster

Als grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform konzentriert sich Aosom darauf, Innovation, Erschwinglichkeit und Alltagstauglichkeit in seinem Produktportfolio zu verbinden. Dieses umfasst Wohnkomfort, Freizeit im Freien, Gartendekoration, Haustierbedarf und weitere Lifestyle-Bereiche. Mit lokalen Tochtergesellschaften in sieben Ländern, darunter Frankreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Italien, Spanien, Kanada und die USA, sowie einem Logistiknetzwerk mit mehr als 600 000 Quadratmetern selbst betriebener Überseelager bedient Aosom Millionen Verbraucher weltweit mit einer breiten Produktpalette und einem zuverlässigen Einkaufserlebnis.

Unter dem Motto „My Happy Place" soll die Kampagne Verbrauchern dabei helfen, durch erschwingliche Preise, kuratierte Auswahl und zeitlich begrenzte Angebote komfortable, individuelle Lebensräume zu schaffen. Aosom hat eine Reihe Werbemaßnahmen eingeführt, die darauf abzielen, den Mehrwert zu maximieren und das Einkaufserlebnis zu verbessern:

Einzelheiten zur Veranstaltung

Thema der Veranstaltung: Aosom Day: My Happy Place

Veranstaltungszeitraum: 11. Mai bis 2. Juni

Teilnahmekanäle: Offizielle Website und App von Aosom

DE Station: https://www.aosom.de/activity/aosom-day

Kernaktivitäten: Interaktives Glücksrad, Preisnachlässe auf Bestseller, Werbegeschenke

Informationen zu Aosom

Aosom ist ein führender globaler Online-Händler für Produkte in den Bereichen Wohnen, Outdoor, Garten, Haustiere und Lifestyle. Aosom wurde 2013 gegründet und ist in Europa sowie Nordamerika tätig. Das Unternehmen verfügt über lokale Tochtergesellschaften in sieben Ländern, darunter Frankreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Italien, Spanien, Kanada und die USA. Die Marke hat sich zum Ziel gesetzt, innovative, erschwingliche und hochwertige Produkte für den Alltag anzubieten, unterstützt durch ein Logistiknetzwerk aus selbst betriebenen Auslandslagern sowie einen engagierten Kundendienst. Das Produktsortiment von Aosom, zu dem Marken wie Outsunny, Homcom und Pawhut gehören, deckt ein breites Spektrum an Verbraucherbedürfnissen ab, von Wohneinrichtung bis hin zur Outdoornutzung. Aosom baut sein Engagement in lokalen Märkten durch strategische Partnerschaften und Gemeinschaftsinitiativen weiter aus.

Medienkontakt

Aosom Global Communications

E-Mail: [email protected]

Website: www.aosom.com

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2985877/Aosom.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2984188/Aosom_Day_poster.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2977765/aosom_Logo.jpg