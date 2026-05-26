Llega "Aosom Day: Tu espacio favorito", el gran evento online de Aosom con descuentos y premios exclusivos

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Aosom

May 26, 2026, 21:35 ET

La campaña, activa hasta el 2 de junio, incluye promociones especiales en hogar, jardín y ocio, además de una ruleta con más de 2.000 € en premios

BARCELONA, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Aosom.es, retailer online internacional especializado en productos para el hogar, jardín, terraza, mascotas y estilo de vida, celebra una nueva edición de su gran campaña anual "Aosom Day: Tu espacio favorito", un evento promocional diseñado para ayudar a los consumidores a transformar su hogar y disfrutar más de su día a día gracias a ofertas exclusivas por tiempo limitado.

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La campaña, disponible hasta el 2 de junio a través de la web y la app oficial de Aosom, reúne algunas de las promociones más destacadas de esta primera mitad del año en miles de productos para hogar, exterior, decoración, ocio y jardín.

Inspirada en el concepto "Tu espacio favorito", la acción busca conectar con aquellos momentos cotidianos que convierten una casa, terraza o jardín en un lugar más cómodo, funcional y personal. Desde muebles de exterior y soluciones de almacenaje hasta artículos para mascotas, decoración y ocio al aire libre, Aosom presenta una selección de productos pensados para disfrutar más del hogar durante la temporada de primavera y verano.

Como parte de la campaña, los usuarios registrados podrán participar en una ruleta interactiva con más de 2.000 € en premios, incluyendo conjuntos de muebles de jardín, parasoles con iluminación LED, pequeños electrodomésticos, cheques regalo y cupones descuento. Además, los participantes podrán disfrutar de hasta tres intentos diarios para seguir consiguiendo premios y promociones exclusivas.

"Aosom Day representa mucho más que una campaña de descuentos. Queremos inspirar a nuestros clientes a crear espacios donde sentirse bien, disfrutar de pequeños momentos cotidianos y encontrar soluciones prácticas para su hogar y estilo de vida", explica el equipo de Aosom España.

Con presencia internacional en Europa y Norteamérica, Aosom continúa reforzando su posicionamiento como plataforma ecommerce de referencia para el hogar y el exterior, ofreciendo productos accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades reales de los consumidores. La compañía cuenta con filiales locales en siete países y una amplia red logística internacional que permite ofrecer una experiencia de compra rápida y fiable.

Detalles del evento

  • Campaña: Aosom Day: Tu espacio favorito
  • Fechas: Del 11 de mayo al 2 de junio de 2026
  • Canales de participación: Web y app oficial de Aosom
  • Actividades destacadas: Ruleta interactiva, promociones especiales, descuentos exclusivos y premios diarios
  • Más información: Aosom Day en Aosom.es

Acerca de Aosom

Aosom es un retailer online internacional especializado en productos para el hogar, jardín, terraza, mascotas y estilo de vida. Fundada en 2013, la compañía opera en Europa y Norteamérica con presencia local en siete países: España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. La marca trabaja para ofrecer productos funcionales, accesibles y de calidad, respaldados por una sólida infraestructura logística y una experiencia de compra orientada al cliente. Su catálogo incluye categorías para hogar, exterior, oficina, fitness, mascotas y ocio, además de marcas propias reconocidas internacionalmente como HOMCOM, Outsunny y PawHut.

Contacto de prensa

[email protected]

www.aosom.es

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