Aosom lance « Aosom Day: Le bonheur commence ici», son grand événement promotionnel mondial dédié à la maison et à l'extérieur

Du 11 mai au 2 juin, Aosom propose des offres exclusives, une roue de la chance interactive et des réductions limitées dans le temps sur ses catégories phares.

PARIS, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Aosom, acteur international du e-commerce spécialisé dans les univers de la maison, du jardin, des animaux de compagnie et du lifestyle, annonce le lancement de son événement mondial en ligne « Aosom Day: Le bonheur commence ici ».

Organisée du 11 mai au 2 juin 2026 sur le site et l'application Aosom, cette opération spéciale met à l'honneur les produits incontournables de la saison à travers une sélection d'offres exclusives, de remises immédiates et d'animations interactives pensées pour accompagner les consommateurs dans l'aménagement de leurs espaces de vie.

Avec pour thème « Le bonheur commence ici », la campagne invite chacun à créer un intérieur et un extérieur qui lui ressemblent, confortables, fonctionnels et accessibles au quotidien.

Pour rendre cette édition encore plus immersive, Aosom a notamment mis en place une roue de la chance interactive permettant aux participants de tenter de remporter des remises exclusives, des cadeaux et différents avantages promotionnels tout au long de l'opération.

La campagne proposera également :

des réductions limitées dans le temps sur les catégories phares de la marque ;

des offres exclusives sur une sélection de produits maison, jardin et lifestyle ;

des cadeaux promotionnels pour enrichir l'expérience d'achat.

Présente en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, Aosom poursuit son développement international en s'appuyant sur un réseau logistique de plus de 600 000 m² d'entrepôts opérés localement. La marque propose à des millions de consommateurs une large sélection de produits accessibles et adaptés aux besoins du quotidien.

Informations pratiques :

Thème de l'événement : Aosom Day: Le bonheur comme ici

Dates : du 11 mai au 2 juin 2026

Canaux de participation : site et application Aosom

France : https://www.aosom.fr/activity/aosom-day

À propos d'Aosom

Créé en 2013, Aosom est un acteur international du e-commerce spécialisé dans les produits pour la maison, le jardin, l'extérieur, les animaux de compagnie et le lifestyle. Présente en Europe et en Amérique du Nord, la marque s'appuie sur un réseau logistique international et des équipes locales afin de proposer des produits innovants, accessibles et pensés pour le quotidien. Aosom commercialise notamment les marques HOMCOM, Outsunny, PawHut et SPORTNOW.

Contact presse

Aosom Global Communications

Email : [email protected]

Site web : www.aosom.fr

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