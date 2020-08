Appian als „Leader" im The Forrester Wave™ Insurance Agency Portals positioniert

Low-Code-Plattform und ein umfangreiches Automatisierungs-Toolkit, das KI, RPA, Case Management und mehr einsetzt, überzeugt

FRANKFURT, Deutschland, 20. August 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) wird vom Analystenhaus Forrester Research, Inc. in The Forrester Wave: Insurance Agency Portals, Q3 2020 als Leader gelistet. Dabei erhielt das Unternehmen sowohl in der Kategorie „Aktuelles Angebot" als auch in der Kategorie „Strategie" die höchsten Punktzahlen.