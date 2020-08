Appian nommée au premier plan de l'évaluation des portails d'agences d'assurances par une firme indépendante de recherches

Le rapport souligne : « Appian se distingue par une trousse d'outils à faible niveau de codage et ample automatisation... Son portail dédié aux agences d'assurances bénéficie d'une telle expertise et constitue une plateforme complète d'automatisation qui déploie l'IA, l'automatisation robotisée des processus, les règles de décision et la gestion de cas afin d'automatiser les flux de travaux des agences... La solution présente par ailleurs de fortes capacités d'IA : elle permet aux opérateurs de mettre des services d'IA par parties tierces sous forme de module ou de les intégrer, et ainsi fournir des processus de routage intelligent reposant sur le traitement du langage naturel, la reconnaissance optique de caractères et l'apprentissage machine automatisé. »

Le rapport constate également : « Appian convient bien aux assureurs mondiaux cherchant à rapidement munir leurs agences de capacités omnicanales renforcées, d'analytique évoluée, de moteurs de recommandations et d'automatisation intelligente. »

« Appian s'est engagée à créer pour les compagnies d'assurances des solutions qui les aident à accroître leur efficacité et leur effet utile sur la totalité du cycle de vie des polices, » a commenté Mike Heffner, directeur général adjoint d'Appian. « Nous avons mis au point une solution permettant aux assureurs et à leurs agents de proposer un service clientèle du plus haut niveau, et nous sommes fiers d'avoir été nommés comme leaders dans le récent rapport de Forrester sur les portails des agences d'assurances. »

Pour visualiser une copie du rapport à titre gracieux, cliquez ici .

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme de développement à faible niveau de codage permettant une création plus rapide d'applications ayant un important impact sur les entreprises. Nombreuses sont les plus grandes organisations dans le monde qui font appel aux applications d'Appian pour améliorer la satisfaction de leur clientèle, concrétiser leur excellence fonctionnelle, simplifier la gestion des risques de même que leur conformité à l'échelle mondiale. www.appian.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1230924/Appian_Insurance.jpg

